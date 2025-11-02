El Pabellón de Marruecos de la Expo 92, más cerca de su reforma: la Junta pacta actuar en sus mosaicos y jardines

Impulso a la rehabilitación del Pabellón de Marruecos de la Exposición Universal de 1992. La Junta de Andalucía ha anunciado este domingo la firma de un acuerdo entre la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero del Rey de Marruecos, André Azoulay, para dar un empujón a la restauración pendiente en el edificio.

En la ciudad de Essaouira (Marruecos), los representantes de ambas instituciones, en calidad de copresidentes de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo han pactado este 'Memorándum de intenciones para el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de la artesanía' está suscrito, de una parte, por los copresidentes de Tres Culturas y, por otra, por el secretario de Estado de la Artesanía y la Economía Social y Solidaria del Reino de Marruecos, Lahcen Essaâdi; el director general de la Maison de l'Artisan, Tarik Sadik; representantes del Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos y de la Fundación Mezquita Hassan II de Casablanca.

Según ha informado el Ejecutivo andaluz, este pacto supondrá el intercambio de conocimientos entre Andalucía y Marruecos en el campo de la artesanía, el refuerzo del posicionamiento de la Fundación en la promoción de la artesanía marroquí en Andalucía y otras regiones, y el impulso de las acciones encaminadas a rehabilitar el Pabellón Hassan II.

La Consejería de Cultura informa que "se inicia un camino complejo, pero en el que todas las partes están muy implicadas, tanto desde Andalucía como desde Marruecos, dado que las diversas instituciones firmantes llevan meses celebrando reuniones y encuentros telemáticos para alcanzar este punto".

Se restaurarán mosaicos, jardines, fuentes y estructura

El Pabellón de Marruecos de la Expo'92 funciona desde 1999 como sede de la Fundación Tres Culturas. Ideada por el arquitecto francés Michel Pinseau (el mismo que proyectó la Mezquita de Casablanca), esta joya es en la actualidad uno de los pocos edificios de aquella época que puede seguir siendo visitado gracias a su actividad cultural.

El propio Gobierno andaluz reconoce que "el paso del tiempo y las agresiones externas han derivado en el consiguiente deterioro del inmueble, mucho más perceptible en el exterior que en el interior". Por ello, con esta firma, se quiere "devolver a este emblemático edificio su esplendor de antaño". En concreto, se actuará en la estructura del edificio, su eficiencia energética o la restauración de elementos ornamentales (maderas, yesos, fuentes, mosaicos) y los Jardines Andalusíes.

Su diseño en forma de estrella de ocho puntas, su cúpula móvil, sus magníficos artesonados, sus azulejos y sus yeserías maravillan cada año a miles de visitantes en este auténtico catálogo de artesanías marroquíes situado en pleno corazón de Andalucía, describe la Junta en su comunicado.

Esta nueva firma, por tanto, es "un pistoletazo de salida para recuperar este valioso legado marroquí de 1992 y convertirlo en un epicentro desde el que difundir la importancia de la artesanía de Marruecos y Andalucía al resto del mundo".