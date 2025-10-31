La Consejería de Sanidad ha confirmado el tercer caso de Virus del Nilo en humanos en Andalucía al certificarse que un vecino de La Rinconada (Sevilla) ha contraído la fiebre del Nilo occidental transmitida por mosquitos.

Por este motivo se ha declarado áreas en alerta en La Rinconada y Almensilla (Sevilla) tras detectar la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos culex procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población.

El caso del vecino de La Rinconada es el tercero confirmado esta temporada en Andalucía, que, como el vecino de Morón de la Frontera confirmado ayer, evolucionan favorablemente.

Anteriormente, se habían registrado un caso confirmado de un adulto en Mojácar (Almería), además del caso probable de un menor en Andújar (Jaén). Ambos han superado la enfermedad sin secuelas.

La alerta declarada en los dos municipios sevillanos se mantiene durante cuatro semanas consecutivas sin que se evidencie nueva circulación del VNO, esto es hasta el 27 de noviembre, ha informado en un comunicado.

La Rinconada y Almensilla se unen en esta situación a los municipios almerienses de Benahadux y Carboneras, que permanecerán en alerta hasta el 13 de noviembre; al núcleo de Tahivilla, en Tarifa (Cádiz), hasta el 5 de noviembre; el cordobés de Guadalcázar, hasta el 26 de noviembre; el jienense de La Carolina, hasta el 5 de noviembre; el barrio malagueño de Tarajal, también hasta el 5 de noviembre, y los sevillanos de La Luisiana, hasta el 5 de noviembre; Coria del Río, hasta el 11 de noviembre; Las Cabezas de San Juan, hasta el 20 de noviembre; Morón de la Frontera hasta el 26 de noviembre.