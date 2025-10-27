Las partidas de la Dependencia crecerán un 12 por ciento en los presupuestos de Andalucía

Los presupuestos andaluces de 2026 para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) crecerán un 12 % respecto a este año, hasta alcanzar los 2.610,6 millones de euros, según ha avanzado hoy la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

En comisión parlamentaria, la consejera ha puesto énfasis en el «incremento considerable» de las partidas presupuestarias de la Junta para proteger a las personas más vulnerables, un 120 % más que en 2018, y supone «la mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía.

«Mientras la gestión de la Junta ha permitido alcanzar récord de personas beneficiarias, con 311.672 usuarios y 472.375 prestaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez no aporta ni el 30 % de lo que debería, que es el 50 %, según recoge el Pacto de Estado para la Dependencia», ha señalado la consejera del Gobierno andaluz.

Nuevas plazas

Recordó igualmente el «incremento considerable» de la dotación presupuestaria para ASSDA, que crece un 120 % respecto a 2018, pasando de 1.186,8 millones de euros a más de 2.600 millones que permitirán «que se sigan incorporando personas al sistema, se mantenga el sector y se creen nuevas plazas».

El balance de los últimos siete años asciende a 99.000 personas más atendidas más (un 46,8 %) con 193.000 prestaciones más que en 2018 (69 % más).

Carolina España se ha esforzado en destacar que el anteproyecto de presupuestos para 2026 que irá a Consejo de Gobierno esta semana alcanzará los 51.597 millones de euros, con un tercio destinado íntegramente a la Sanidad pública, «una cifra sin precedentes de más de 16.000 millones, incluyendo la contratación de 4.370 profesionales sanitarios adicionales».