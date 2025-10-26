La Unión Europea ha destinado 42.000 millones a Andalucía en las últimas cuatro décadas

Andalucía ha recibido en los 40 años como miembro de la Unión Europea más de 42.000 millones de euros, que le han permitido una evolución y transformación importante y situarse en una posición para ser una región de innovación y competitividad, según ha indicado Nikolaos Isaris, máximo representante de la Comisión Europea en España.

En una entrevista con EFE, la primera en España, con motivo de su visita a Huelva, el director en funciones de la Representación de la Comisión Europea en España ha indicado que en estas cuatro décadas Andalucía ha cambiado "tanto en cuestiones de infraestructuras como de empresas y competitividad".

A los 42.000 millones de euros hay que sumar los que han llegado y van a llegar en el marco financiero plurianual actual 2021-2027. "Es la región española que más fondos de cohesión ha recibido, a los que se añaden fondos FEDER para el desarrollo regional, los fondos de la agricultura, del desarrollo rural, el fondo de el Fondo Social Europeo y los del Plan de Recuperación y Resiliencia", detalla.

En los años 90 los proyectos asociados a estos fondos se centraban principalmente en las infraestructuras, como el AVE Sevilla-Madrid, los puertos de Cádiz o la mejora de las autovías, mientras desde hace dos décadas se dedican más a competitividad, digitalización de servicios públicos o proyectos verdes", algo que revela "una evolución en las prioridades de cohesión y de desarrollo de la comunidad autónoma".

"Esto evidencia un gran cambio en Andalucía y ha dado también muchas oportunidades, por ejemplo, a jóvenes, a pymes, a agricultores para poder emprender y de quedarse en su región, es decir, de poder vivir, estudiar y trabajar sin salir de aquí", ha subrayado.

Según Isaris, la región ha experimentado "una transformación muy interesante" y se ha convertido en la tercera en España en la ejecución de fondos, algo "muy significativo" a su juicio, ya que "a veces los fondos existen y las regiones y/o los países no pueden absorberlos y ejecutarlos y Andalucía es muy buena en esto".

La propuesta de la PAC, "mal entendida"

En cuanto a la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la propuesta para el marco 2028-2034, que ha generado rechazo en España y en Andalucía en particular, asegura que ahora mismo "es sólo eso, una propuesta" que "no ha sido entendida de manera clara".

"Lo que cambia no es el dinero, lo que cambia es la manera de distribuirlo", ha indicado, además de precisar que hay una cantidad fija garantizada para los agricultores y también una variable, que los gobiernos pueden distribuir en proyectos y áreas de financiación que consideren más urgentes e importantes.

El representante de la UE ha apuntado que hay 218.000 millones de euros para las regiones menos favorecidas, que en España son Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Ceuta y Melilla, parte de los cuales pueden encaminarse al campo.

Defiende, además, la necesidad de "cambiar un poco la manera de pensar en agricultura" y ha puesto como ejemplo la línea Horizonte Europa para investigación en agricultura inteligente, además de destacar los fondos para el caso de perturbaciones climáticas a través de Union Safety Net.

"No es verdad que los agricultores vayan a recibir menos dinero, al contrario, hay muchísimas oportunidades de recibir más que en el marco financiero actual", ha insistido.

El hidrógeno verde, una oportunidad

Isaris ha ensalzado además el potencial de Andalucía como enclave prioritario en la producicón de hidrógeno verde, lo que ofrece a la comunidad "una oportunidad enorme para ser una región de innovación y de competitividad más allá, y no porque sea malo, de una región de productos agrícolas, porque su ubicación, su posición geográfica le da unas ventajas fenomenales", ha apuntado.

La producción de hidrógeno verde, ha explicado, se realiza mediante un proceso denominado electrólisis para el que se necesita agua y mucha energía renovable como solar o eólica, algo de lo que "hay mucho en Andalucía".

Ha garantizado que la comunidad podrá contar para este cometido con el apoyo de Europa a través de los fondos Next Generation y los Fondos de Recuperación Resiliencia o de las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, de los que ya se han beneficiado algunos proyectos andaluces.

"Creo que Andalucía tiene una oportunidad en la próxima subasta de convertirse en un centro de producción de energía renovable, no solo solar y eólica, sino también de hidrógeno verde", ha apuntado.