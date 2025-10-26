Sanz "tiende la mano" a las asociaciones de cáncer de mama para un "diálogo humilde": "Merecen apoyo y respeto"

La Junta quiere abrir "a las asociaciones que trabajan contra el cáncer de mama" un "diálogo claro, sincero y humilde" tras los fallos detectados en el programa del cribado. Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un mensaje remitido a los medios, en el que ha señalado que las mujeres que padecen un cáncer de mama merecen "apoyo, cariño y respeto". Por eso, ha sostenido, "tiendo la mano para trabajar juntos en este compromiso" del Gobierno andaluz por reforzar los programas de cribado.

Estas declaraciones contrastan con la primera reacción que tuvo la Junta de Andalucía y el propio Sanz cuando se conoció que la asociación Amama, presidida por Ángela Claverol, había acudido a la Fiscalía a informar de "supuestas manipulaciones" en los informes clínicos de las mamografías que aparecen recogidos en la plataforma Clic Salud. La Fiscalía de Sevilla ya investiga esta denuncia.

Estas declaraciones coinciden con el día en el que miles de personas se han concentrado a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para reclamar transparencia sobre los fallos en el programa de cribado y una sanidad pública de calidad. Nuestra vida no puede esperar es el lema de la concentración que asociaciones contra el cáncer de mama de toda Andalucía, entre ellas Amama Sevilla -que ha desvelado los errores en el programa de detección precoz, con retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año-, han convocado para que "tomemos conciencia de que esto no funciona. El Servicio Andaluz de Salud está destrozado".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informaba este viernes de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

Según datos de la Junta, a fecha 21 de octubre, un total de 1.778 mujeres en esta situación, a las que "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.