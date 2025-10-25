La mitad de conductores andaluces denunciados por la DGT estaban usando el móvil

Una de cada dos personas denunciadas durante la campaña de control y vigilancia de distracciones desarrollada en las carreteras de Andalucía por la Dirección General de Tráfico (DGT) estaban utilizando el teléfono móvil mientras conducían.

En un comunicado, la DGT ha hecho balance del dispositivo desarrollado entre los días 6 y 12 de octubre para concienciar a los conductores del peligro que suponen las distracciones. Durante cinco días, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con la colaboración de numerosos ayuntamientos andaluces, han controlado un total de 78.530 vehículos que circulaban por carreteras y realizado 1.342 controles en los que se ha denunciado a 1.617 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción. A pesar del riesgo que conlleva y de la pérdida de 6 puntos del permiso que lleva aparejada, la infracción más numerosa sigue siendo conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, que acapara el 44,13 % de las denuncias formuladas.

De las 1.645 denuncias interpuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, 726 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían, un 4,86 % inferior a la estadística de la última campaña 2024.

La campaña ha constatado además que siguen existiendo conductores que no hacen uso del cinturón de seguridad o niños que no llevan un adecuado sistema de retención infantil.

Abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando han sido vistos por los agentes, es también una distracción que ha supuesto una sanción para 107 conductores (6,5 % del total de denuncias).

Además, 96 conductores (5,8 %) fueron sancionados por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción.

El consumo de alcohol y drogas en los conductores también ha sido objeto de control, considerando las distracciones al volante consecuencia de las conductas asociadas a la conducción bajo este tipo de sustancias.

Estos controles preventivos han permitido también detectar y sancionar a 342 conductores que, además de haber sido denunciados por cometer una distracción al volante, conducían con tasas de alcohol superiores a la permitida (el 9,3 % del total de denuncias) o dieron positivo en otras drogas (el 11,5 % del total de denuncias).

Distracciones que se producen en el interior del vehículo también han sido controladas por los agentes, como fumar, comer, leer documentos por parte del conductor o distracciones con otros usuarios del vehículo, que han supuesto el 7,6 % del total de denuncias.