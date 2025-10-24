Andalucía alcanza los 6.400 millones de inversión en 2026: uno de cada ocho euros del nuevo presupuesto

La Junta de Andalucía contará con 2.700 millones de euros más en 2026 gracias al incremento de la recaudación fiscal y de las transferencias del sistema estatal de financiación. Este dinero permitirá al Gobierno autonómico elevar sus cuentas a 51.397 millones de euros y reforzar ámbitos prioritarios como la sanidad, la educación, la dependencia o los recursos disponibles para la ejecución de inversiones.

El presupuesto de 2026 recogerá, de esta forma, el mayor incremento de los últimos años en inversión pública para ejecutar infraestructuras, equipamientos sanitarios, vivienda o proyectos vinculados a la gestión de los recursos hídricos. Después de congelar las cifras en 2025, el Gobierno autonómico aprobará un aumento del 10% para 2026 hasta alcanzar los 6.413 millones de euros.

Esto supone 600 millones más que el año anterior por lo que prácticamente uno de cada cinco euros adicionales de los que dispondrá la Junta de Andalucía en 2026 se destinará al Capítulo VI del presupuesto, el que corresponde a las inversiones.

"Va a ser el presupuesto más inversor de la comunidad autónoma", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España, durante su participación en un encuentro informativo organizado por el Diario Sur en el que destacó que esta cifra supone un incremento de un 65% respecto a las cuentas de 2018, las últimas antes de la llegada de Juanma Moreno a San Telmo.

Más presupuesto de sanidad

Parte de estas inversiones se destinarán al ámbito sanitario en el que están programados proyectos como el nuevo hospital de Málaga con un presupuesto de más de 500 millones de euros. "Hemos situado a Andalucía por encima de la media nacional en gasto en infraestructuras sanitarias por habitante con 1.765 euros", apuntó España.

No obstante, la inversión será sólo una pequeña parte de un presupuesto de Sanidad que ascenderá a 16.265 millones de euros lo que supone 1.000 millones del dinero disponible el pasado año y prácticamente una tercera parte del volumen global de recursos de la Administración autonómica.

Este dinero debe incorporar, entre otras cuestiones, el aumento de plantilla cifrado en 4.371 profesionales anunciado por el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y que se debe llevar a cabo entre finales de 2025 y principios de 2026.

Cuentas en tiempo y forma

Junto a la sanidad, el presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía volverá a situar como prioridades la educación, la dependencia, la gestión del agua y la vivienda, que se ha incorporado como prioridad en los últimos años. En este sentido, las cuentas del próximo ejercicio deben ser las primeras del nuevo plan estatal que aún se encuentra en fase de negociación entre la Consejería y el Ministerio de Vivienda.

El presupuesto, como viene ocurriendo durante toda la legislatura de mayoría absoluta de Moreno, se presentará este mes de octubre para que inicie su tramitación parlamentaria y entre en vigor antes del 31 de diciembre "en tiempo y forma". “Que unos presupuestos estén aprobados es fundamental para marcar la senda de un Gobierno, para que funcionen sus políticas, para poder acometer nuevas inversiones, para tener un rumbo claro, porque cuando hay gestión, estabilidad y seriedad, las cosas funcionan", apuntó la consejera.