Andalucía ha registrado un superávit comercial hasta agosto de este año de 369 millones, a pesar de que las exportaciones han bajado ligeramente un 1,5 % debido al descenso del precio internacional del petróleo hasta alcanzar en los ocho primeros meses 27.057 millones de euros. Sin embargo, las exportaciones andaluzas no energéticas (excluyen el capítulo de combustibles) logran el mejor registro de la serie histórica (desde 1995), 23.425 millones, que suponen un 2,6 % más que en enero-agosto de 2024.

Esto se debe a que las ventas al exterior de Andalucía están muy afectadas por los combustibles dado que algunos de sus puertos son las principales puertas de entrada de buena parte de los productos energéticos (petróleo, gas) que se compran para el consumo de toda España o para reexportar refinados a otros países.

Por su parte, las importaciones realizadas por Andalucía sumaron 26.688 millones, un 4,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado en un comunicado la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Los combustibles y los aceites minerales, con 3.197 millones (11,8 % del total), se sitúan como el primer capítulo exportador, aunque con un notable descenso del 25,4 % respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la bajada del precio internacional del petróleo. El aceite de oliva es el producto más vendido de Andalucía al mundo, con 2.589 millones (9,6 % del total), dentro del capítulo de grasas y aceites (3.162 millones).

Según el destino de las exportaciones, destacan los crecimientos de un 8,7 % de Portugal y de un 7,2 % de China, alcanzando el mercado luso cifras nunca registradas para el periodo, 2.568 millones, y rozando los 1.000 millones de euros el mercado asiático.