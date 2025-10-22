La Junta reclama el reconocimiento de Andalucía como Frontera Sur con Europa

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno el reconocimiento de la comunidad como Frontera Sur de España y Europa, con el objetivo de equiparar el tratamiento al de otros territorios fronterizos como Canarias, Ceuta y Melilla y garantizar el acceso a los recursos necesarios para «continuar trabajando en la plena acogida e integración de las personas migrantes». Así lo aseguró la portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha recordado que la Junta asume así la petición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante, que realizó esta solicitud el pasado 19 de septiembre.

La iniciativa de este Foro pasó por pedir al Consejo de Gobierno que inste formalmente al Gobierno de España y a la Unión Europea a dicho reconocimiento oficial, ya que Andalucía, por su posición geográfica y su compromiso histórico con la diversidad, «debe contar con los instrumentos adecuados para cumplir con garantías y eficacia el papel que le corresponde por su situación excepcional a efectos migratorios».

La Junta ha recordado que Andalucía ocupa una posición estratégica en la ruta migratoria hacia Europa, con más de 900 kilómetros de litoral y a sólo 14 kilómetros del continente africano a través del estrecho de Gibraltar, constituyendo la puerta meridional de entrada a la Unión Europea por vía marítima. Esta realidad geográfica determina que Andalucía soporte una presión migratoria significativa, con el consecuente impacto en las labores de acogida, atención humanitaria, coordinación institucional y planificación de los recursos públicos necesarios para gestionar la llegada de personas migrantes, ha recordado el Ejecutivo regional.

La información relativa a las llegadas a las costas andaluzas se presenta de forma agregada, lo que «dificulta el análisis específico de esta realidad migratoria».