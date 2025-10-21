Moreno anuncia nuevas contrataciones en el SAS.

“El modelo tradicional del SAS no funciona de forma eficiente”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha propuesto una reformar el SAS de forma “integral” tras la crisis sanitaria nacida de⁠ las incidencias en el cribado del cáncer de mama. De momento, este proceso arrancará con 4.371 contrataciones de profesionales sanitarios, con nuevos ceses y con los planes de choque ya anunciados en los cribados.