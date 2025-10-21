El despacho Zamora de Claver impulsa su expansión con tres nuevos socios y nueva sede en Sevilla

El despacho Zamora de Claver Abogados, fundado por Ángel Zamora González de la Peña y Javier Romero Iribas, continúa su expansión estratégica con la incorporación de tres nuevos socios: Rafael Romero, Elena Algarrada y David Pinedo, profesionales que han desarrollado toda su trayectoria en la firma. Con estos nombramientos, la firma consolida su crecimiento y refuerza su presencia en Zaragoza, Sevilla y Burgos, manteniendo su sede principal en Madrid y una sólida actividad en el ámbito nacional e internacional.

Los nuevos socios ejercerán sus responsabilidades en las sedes de Zaragoza, Sevilla y Burgos, respectivamente, reforzando la estructura de un despacho cuya sede principal se encuentra en Madrid y que presta servicios a clientes en toda España y en el ámbito internacional.

“Con estos nombramientos damos un paso más en nuestra estrategia de crecimiento sostenible, basada en la excelencia técnica, la cercanía al cliente y la especialización. Se trata de tres profesionales que representan los valores de la firma y cuya solvencia es ampliamente reconocida en sus respectivos ámbitos de actuación”, afirma Ángel Zamora.

El nombramiento de los tres nuevos socios coincide con la apertura del traslado de la sede sevillana a la céntrica Plaza de Cuba.

Como despacho multidisciplinar y transversal, Zamora de Claver ofrece un asesoramiento integral en derecho de los negocios, con un enfoque basado en la colaboración entre áreas y la comprensión estratégica de los proyectos de sus clientes.

Nuevos socios

Rafael Romero

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza, será el socio responsable del área de Contabilidad y Derecho Fiscal en la oficina de Zaragoza. Su práctica profesional abarca la fiscalidad internacional, los grupos de consolidación fiscal, las operaciones de reestructuración y M&A y los procesos de due diligence.

Elena Algarrada

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, asume la responsabilidad del área de Energía en la sede de Sevilla. Asesora de forma recurrente a promotores y operadores del sector energético, tanto nacionales como internacionales, en la tramitación de proyectos renovables, procedimientos administrativos y litigación contencioso-administrativa.

David Pinedo

Graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con doble máster en Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra, liderará la oficina de Burgos. Su experiencia incluye conflictos societarios, procesos de insolvencia, fusiones y adquisiciones, litigios de alta complejidad y derecho de seguros.

“Los nuevos socios contribuirán decisivamente a fortalecer nuestras áreas clave y a anticipar las nuevas tendencias del sector legal. Su incorporación representa una apuesta por el talento interno y por la continuidad de un modelo de excelencia que nos ha permitido consolidar nuestra posición en el mercado español y reforzar nuestra proyección internacional”, concluye Ángel Zamora.