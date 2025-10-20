Premios Andalucía
La Junta prepara una estrategia para blindar la fiesta de los toros
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la convocatoria de la tercera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia, con el objetivo de «reconocer la labor meritoria de personas, entidades e instituciones que contribuyen a la difusión, defensa y promoción de la cultura taurina». Según ha informado la Junta en una nota, las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas o entidades públicas y privadas vinculadas con la tauromaquia, mediante exposición razonada y documentación acreditativa. El plazo de presentación será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el BOJA.
Sanz, que ha realizado el anuncio en la previa de la final de la Liga Nacional de Novilladas, celebrada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha destacado que «Andalucía ha sido, es y será taurina, y el Gobierno de la Junta apostará siempre por ella». El consejero ha defendido que «la tauromaquia es tradición, cultura, espectáculo y también turismo y economía».
