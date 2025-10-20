Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Andalucía

La Junta prepara una estrategia para blindar la fiesta de los toros

El diestro Román una corrida en Las Venta.

El diestro Román una corrida en Las Venta. / EFE / Fernando Villar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la convocatoria de la tercera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia, con el objetivo de «reconocer la labor meritoria de personas, entidades e instituciones que contribuyen a la difusión, defensa y promoción de la cultura taurina». Según ha informado la Junta en una nota, las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas o entidades públicas y privadas vinculadas con la tauromaquia, mediante exposición razonada y documentación acreditativa. El plazo de presentación será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el BOJA.

Sanz, que ha realizado el anuncio en la previa de la final de la Liga Nacional de Novilladas, celebrada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha destacado que «Andalucía ha sido, es y será taurina, y el Gobierno de la Junta apostará siempre por ella». El consejero ha defendido que «la tauromaquia es tradición, cultura, espectáculo y también turismo y economía».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Calendario para la vacuna de gripe Andalucía 2025: fechas, grupos y novedades
  2. Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
  3. La Junta fija servicios mínimos para la huelga de transportes de este miércoles: estos son los sectores afectados
  4. Empleo público en Andalucía: más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato del SAS
  5. La Junta destina 45 millones a la Autovía del Olivar dentro de un paquete de 300 millones para nuevas autovías
  6. Un hombre degolla a su pareja en el soportal de una vivienda de Sevilla
  7. Moreno amplía la auditoría a todos los cribados de cáncer y crea unidades de refuerzo de mama y colon en Sevilla
  8. Retrasos de hasta media hora en trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por una incidencia

La Junta prepara una estrategia para blindar la fiesta de los toros

La Junta prepara una estrategia para blindar la fiesta de los toros

El PP ganaría ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, según la encuesta del Centra

El PP ganaría ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, según la encuesta del Centra

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

El índice de lectura en Andalucía ha pasado del 57 al 62,2 % en cinco años

El índice de lectura en Andalucía ha pasado del 57 al 62,2 % en cinco años

La Junta de Andalucía destaca en el Día del Cáncer de Mama que "la prevención salva vidas"

La Junta de Andalucía destaca en el Día del Cáncer de Mama que "la prevención salva vidas"

El cáncer de mama también afecta a los hombres: “Pensé que era una broma”

El cáncer de mama también afecta a los hombres: “Pensé que era una broma”

El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude

El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude

La tragedia de Sandra Peña se podría haber evitado: "Hay herramientas muy potentes contra el 'bullying'"

La tragedia de Sandra Peña se podría haber evitado: "Hay herramientas muy potentes contra el 'bullying'"
Tracking Pixel Contents