Las 1.800 mujeres afectadas por el cribado ya están citadas en el Virgen del Rocío

Las más de 1.800 mujeres afectadas por los retrasos del cribado de cáncer de mama ya han sido informadas y citadas en el Hospital Virgen del Rocío, donde se concentra el 90% de las incidencias. Así lo confirmó ayer el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, una atención a los medios, donde aseguró que se realizarán todas antes del 15 de noviembre.

El nuevo consejero se ha referido expresamente a las «personas que estaban dentro de esa situación denunciada y compleja por la falta de citas y de información» por tener un diagnóstico «no concluyente». Además de las mamografías, también ha dado información sobre la segunda prueba que se tiene que realizar una mujer cuando los resultados del primer cribado son dudosos: las ecografías. En este sentido, ha asegurado que «todas las ecografías de cribado están igualmente citadas para antes del 30 de noviembre» y que solo quedan pendientes 265, que corresponden a 2025.

Según Sanz, de acuerdo con los criterios médicos están dentro de los rangos recomendados por los radiólogos y que serán citadas igualmente, con lo que las ecografías ya citadas son 700.

La contratación de personal en el Virgen del Rocío ha sido un tema candente estas últimas semanas debido a la falta de radiólogos en la bolsa de empleo. La propia Consejería de Sanidad admitía hace unos días que estaba siendo «muy difícil» dar con el personal necesario para atajar esta crisis en el centro.

Sanz anunció «avances» en reorganización y la Unidad de Mama se ha reforzado «en tiempo récord» con nuevas radiólogas, técnicos de rayos, personal de enfermería y administrativa, además de la incorporación de un residente que también trabaja en mama con supervisión. Asimismo, se están formando los profesionales en tecnología de la información para mejorar la explotación y la gestión de los datos.