María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de hacerse la víctima y de querer "tapar" el fallo en los cribados

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este domingo al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de hacerse "permanentemente" la víctima con los fallos en el cribado del cáncer de mama sin asumir responsabilidades, y ha asegurado que lo que le interesa no es solucionar el problema, sino "taparlo".

Durante su intervención en un acto celebrado en Bentarique con motivo de la Fiesta de la Rosa del PSOE de Almería, la también secretaria general de los socialistas andaluces ha señalado que lo ocurrido en Andalucía "no es un fallo ni un error", sino una consecuencia de las políticas sanitarias del Gobierno andaluz del PP, dirigidas a la privatización para abocar al sistema sanitario público a su "desmantelamiento".

"A Moreno no le interesa arreglar el problema de salud, lo que le interesa es que no se hable de él, tapar el testimonio de las mujeres" afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama, ha incidido Montero tras referirse al nuevo consejero andaluz de Sanidad, el titular de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como el "apagafuegos político" de Moreno.

Ése es el motivo, ha dicho, por el que el presidente andaluz ha nombrado a Sanz como nuevo consejero de Sanidad tras la dimisión de su antecesora en el cargo, Rocío Hernández, pese a tratarse de una persona que "nada sabe de la cosa y que está además a tiempo parcial -en la Consejería de Sanidad- por sus "múltiples" ocupaciones.

Reclama "seriedad"

La vicepresidenta primera del Gobierno ha exigido "seriedad" en este tema, y ha advertido de que no se van a conformar con lo que el presidente andaluz llama "la vía andaluza", que consiste, dice, en "darte tres palmaditas en la espalda y, si es posible, hacerse una foto pero sin arreglar nada".

"Que no nos vengan con rollos de fallos ni sistemas, a fecha de hoy no saben explicar cómo es posible que haya ocurrido lo del cáncer de mama", ha enfatizado Montero, que ha reivindicado las fortalezas, durante los gobiernos socialistas, del sistema sanitario público andaluz, el primero, ha apuntado, en investigar con células madre, pese a la oposición "ideológica" del PP, o en propiciar el primer bebé libre de enfermedad.

Durante su intervención, centrada fundamentalmente en los fallos de cribado al conmemorarse este domingo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Montero ha afirmado que el PSOE aspira a devolverle la "dignidad" a un sistema sanitario que fue "el orgullo de Andalucía" pese a la situación en la que se encuentra, ha dicho, siete años después.

Ha exigido además al Gobierno andaluz que facilite información, "dé la cara" y publique las listas de espera, de diagnóstico y de consultas externas para que se sepa "cuál es la realidad de lo que está pasando en el sistema sanitario andaluz".

Por otra parte, ha criticado a Moreno que "juegue" a tres cosas: "a parecer que hace cosas sin moverse del sitio", a "apoderarse" como propias de las políticas y ayudas del Gobierno de España y a "confrontar". Y le ha recriminado que rechace la condonación de 19.000 millones de euros de la deuda "porque se le cae lo de que gobernamos para beneficiar a Cataluña".

Montero se ha remontado al referéndum por la autonomía andaluz de 1977 para acusar también al PP de no haber creído "nunca" en Andalucía, cuyas próximas elecciones ganará el PSOE porque "la gente lo necesita".

Sánchez, un presidente "valiente y comprometido"

La también ministra de Hacienda inició su intervención reivindicando la labor del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un presidente "valiente y comprometido", como a su juicio demuestra el hecho de que fue el primero en plantear la solución de los dos estados para Palestina o el embargo a Israel, el primero en estar "a la vanguardia" en derechos y libertades y en hacer posible que ahora mismo haya "una oportunidad para la paz".

Ha defendido también que Sánchez no tenga "miedo a las amenazas y represalias" que otros puedan plantear y que "sepa siempre estar del lado bueno de la historia".

El PSOE reclama la sanidad pública y de calidad

El PSOE ha realizado este domingo un manifiesto por el día mundial contra el cáncer de mama en el que defiende que la sanidad "debe ser pública, gratuita, universal y de calidad" y en el que exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que actúe con "transparencia y urgencia" y que "deje de mentir" en la crisis abierta por los fallos en los cribados que ha provocado la misión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

"Exigimos que deje de mentir y ocultar información, publique todos los datos, ponga en marcha de inmediato un plan de atención integral para las mujeres afectadas, que escuche y se ponga a disposición de las asociaciones de mujeres enfermas, que deje de culpar a los profesionales y que los ponga al frente de las soluciones, que deje de pensar en términos políticos y electorales porque lo que tenemos delante es de extrema gravedad", afirma la formación en el manifiesto.

La ministra de Sanidad, sin informaci'on de la Junta

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este domingo que el Gobierno de España sigue sin recibir "ninguna información" sobre los cribados de cáncer de mama en Andalucía ni sobre el plan de choque para solventar esta crisis, que ha calificado de "parche".

Durante una entrevista en la Cadena SER de Sevilla, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la ministra ha transmitido "ánimo" a las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama y ha señalado que entiende que se haya "roto un poco la confianza" en el sistema sanitario que "debería en Andalucía haberse centrado en la prevención y en los diagnósticos precoces".

García ha asegurado que el Ministerio se Sanidad sigue "sin recibir ninguna información" por parte del Gobierno andaluz de lo ocurrido, lo que "hace pensar que no es un fallo puntual, ni anecdótico", sino que, a su juicio, se ha debido a "un problema estructural de un Gobierno que no ha confiado en su sanidad pública".