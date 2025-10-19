Salud
La Junta de Andalucía destaca en el Día del Cáncer de Mama que "la prevención salva vidas"
Juanma Moreno pone en valor a los sanitarios andaluces, que "se vuelcan cada día" en su labor
E. P.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que "la prevención salva vidas", destacando que este domingo, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es "un día de esperanza". Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "seguir confiando en la sanidad pública".
Así lo ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que ha querido reconocer la labor de los profesionales sanitarios andaluces, que "se vuelcan cada día en investigar y mejorar el diagnóstico y tratamiento" de esta enfermedad.
Sanz subraya la importancia de la investigación
En la misma línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que "la prevención y la investigación son claves" en la lucha contra el cáncer de mama.
A través de sus redes sociales, ha agradecido el compromiso de los profesionales sanitarios "que cada día acompañan, cuidan e investigan", destacando que "sois esenciales". Asimismo, ha reiterado la importancia de confiar "siempre en la sanidad pública".
Fernández-Pacheco defiende la gestión
Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este domingo la gestión del Gobierno andaluz en materia sanitaria y ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de utilizar la sanidad pública "de manera feroz" con el único objetivo de "desgastar" a la Junta.
En declaraciones a los medios en Almería en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ha destacado que hoy es "un día para acordarnos de todas esas mujeres que están luchando contra esta terrible enfermedad, para acordarnos de ellas y de sus familias", así como "para reconocer el trabajo de los miles de profesionales sanitarios que cada día luchan de manera abnegada para cuidar de la salud de estas personas".
