Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

La Junta de Andalucía prevé presentar "en un par de semanas" su presupuesto para 2026 con crecimiento del 2,3% del PIB avalado por AIReF

Carolina España señala que las cuentas se aprobarán "en tiempo y forma, y los andaluces contarán con unas cuentas claras, transparentes y, sobre todo, realistas"

La consejera de EconomÍ­a, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España.

La consejera de EconomÍ­a, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España. / Francisco J. Olmo

Europa Press

Sevilla

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha celebrado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haya avalado la previsión que acompañan al presupuesto de la Junta de Andalucía, que estima un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en términos de volumen del 2,3% para el año 2026. Además, ha anunciado que las cuentas para este próximo año serán presentadas "en un par de semanas" y comenzarán entonces su tramitación parlamentaria.

Según ha explicado la responsable de Economía en un audio remitido a los medios, este respaldo de la AIReF es "fundamental para seguir adelante con las cuentas autonómicas" y refleja "la confianza de la autoridad independiente en las previsiones macroeconómicas elaboradas por el Gobierno andaluz".

En este contexto, Carolina España ha hecho hincapié en que, "una vez más, el presupuesto de la Junta de Andalucía se aprobará en tiempo y forma, y los andaluces contarán con unas cuentas claras, transparentes y, sobre todo, realistas".

"Una situación que contrasta con la incertidumbre y la inestabilidad del Gobierno central, que encadena ya casi tres años con los presupuestos prorrogados y anuncia partidas históricas para un presupuesto fantasma, que muchos tememos que ni siquiera llegará a presentarse ni a aprobarse un año más", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Calendario para la vacuna de gripe Andalucía 2025: fechas, grupos y novedades
  2. La Junta fija servicios mínimos para la huelga de transportes de este miércoles: estos son los sectores afectados
  3. Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
  4. La Junta destina 45 millones a la Autovía del Olivar dentro de un paquete de 300 millones para nuevas autovías
  5. Un hombre degolla a su pareja en el soportal de una vivienda de Sevilla
  6. Moreno amplía la auditoría a todos los cribados de cáncer y crea unidades de refuerzo de mama y colon en Sevilla
  7. Retrasos de hasta media hora en trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por una incidencia
  8. Málaga contará con semáforos 'foto-rojo' para la seguridad en las intersecciones a partir de este lunes

La Inspección de Trabajo detectó en 2024 más de 19,3 millones defraudados a la Seguridad Social por empresas andaluzas

La Inspección de Trabajo detectó en 2024 más de 19,3 millones defraudados a la Seguridad Social por empresas andaluzas

La Junta de Andalucía prevé presentar "en un par de semanas" su presupuesto para 2026 con crecimiento del 2,3% del PIB avalado por AIReF

La Junta de Andalucía prevé presentar "en un par de semanas" su presupuesto para 2026 con crecimiento del 2,3% del PIB avalado por AIReF

El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones

El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones

Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud

Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud

Andalucía supera a Cataluña en el número de demandas por ocupación

Andalucía supera a Cataluña en el número de demandas por ocupación

María Jesús Montero sobre la crisis de los cribados: “Juanma Moreno está desbordado y no va a hacer nada”

María Jesús Montero sobre la crisis de los cribados: “Juanma Moreno está desbordado y no va a hacer nada”

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Los agricultores y ganaderos andaluces percibirán 765 millones en pagos anticipados de las ayudas directas de la PAC

Los agricultores y ganaderos andaluces percibirán 765 millones en pagos anticipados de las ayudas directas de la PAC
Tracking Pixel Contents