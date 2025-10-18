Economía
La Junta de Andalucía prevé presentar "en un par de semanas" su presupuesto para 2026 con crecimiento del 2,3% del PIB avalado por AIReF
Carolina España señala que las cuentas se aprobarán "en tiempo y forma, y los andaluces contarán con unas cuentas claras, transparentes y, sobre todo, realistas"
Europa Press
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha celebrado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haya avalado la previsión que acompañan al presupuesto de la Junta de Andalucía, que estima un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en términos de volumen del 2,3% para el año 2026. Además, ha anunciado que las cuentas para este próximo año serán presentadas "en un par de semanas" y comenzarán entonces su tramitación parlamentaria.
Según ha explicado la responsable de Economía en un audio remitido a los medios, este respaldo de la AIReF es "fundamental para seguir adelante con las cuentas autonómicas" y refleja "la confianza de la autoridad independiente en las previsiones macroeconómicas elaboradas por el Gobierno andaluz".
En este contexto, Carolina España ha hecho hincapié en que, "una vez más, el presupuesto de la Junta de Andalucía se aprobará en tiempo y forma, y los andaluces contarán con unas cuentas claras, transparentes y, sobre todo, realistas".
"Una situación que contrasta con la incertidumbre y la inestabilidad del Gobierno central, que encadena ya casi tres años con los presupuestos prorrogados y anuncia partidas históricas para un presupuesto fantasma, que muchos tememos que ni siquiera llegará a presentarse ni a aprobarse un año más", ha concluido.
