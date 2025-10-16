Salud
El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una investigación por los cribados
Europa Press
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las «graves disfunciones» reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su «consternación» y «honda preocupación» por los hechos y ha asegurado que su intención es «contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa».
Enfatiza que «es la primera vez» en 30 años de funcionamiento del programa que «nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales -un total de cinco en los últimos años-».
Jesús Maeztu considera que «concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos». Así lo ha comunicado el Defensor en una nota de prensa remitida a los medios en la que explica que el «detonante» han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama.
