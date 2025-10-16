Andalucía refuerza la atención a la diversidad con 2.500 docentes más

Andalucía ha reforzado la atención a la diversidad con 2.500 docentes más este curso, una apuesta por la inclusión materializa en un 37 % más de especialistas para adaptarse al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado que estas cifras avalan la apuesta decidida de la Junta por reforzar la atención a la diversidad.

Castillo ha detallado que, desde 2019, la inversión en Educación Especial ha experimentado un crecimiento del 74 % y ha permitido incorporar este curso más de 2.500 docentes de refuerzo y aumentar un 37 % la plantilla de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientadores y Técnicos de Integración Social. La consejera ofreció estos datos durante su participación en las XV Jornadas autonómicas del Consejo Escolar de Andalucía que se han celebrado en Granada dedicadas a la educación en inclusión.

Durante su intervención, Castillo ha destacado que la inclusión comienza con el reconocimiento «riguroso, sensible y contextualizado» de las necesidades educativas especiales y ha incidido en que en Andalucía, el número de alumnos NEE ha experimentado un crecimiento. Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de planificar la enseñanza siguiendo los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) que promueve múltiples formas de representación, acción e implicación para adaptar el proceso educativo a la diversidad del alumnado desde el origen, y no de manera reactiva.