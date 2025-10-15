Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

La remodelación del Gobierno autonómico implica una ampliación de las competencias de Carolina España y Jorge Paradela

Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad (c), junto a Carolina España (i) y Juanma Moreno (d), en un debate celebrado en el Parlamento andaluz.

Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad (c), junto a Carolina España (i) y Juanma Moreno (d), en un debate celebrado en el Parlamento andaluz. / Rocío Ruz / Europa Press

E. P.

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido nombrar finalmente a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama.

Así lo ha anunciado este miércoles Moreno a través de su cuenta en la red social X, donde ha comunicado una reordenación de algunas de la competencias que hasta ahora ostentaba Sanz en otras consejerías.

En estos momentos, Sanz era consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y, desde el pasado miércoles 8 de octubre asumió las competencias de la Consejería de Salud y Consumo tras la dimisión unas horas antes de Rocío Hernández.

Problema de los cribados del cáncer

Finalmente, el presidente ha decidido dejar en manos de Sanz las competencias de sanidad en unos momentos complicados en este ámbito como consecuencia del problema con los cribados del cáncer de mama.

Moreno ha comunicado el traslado a otras consejerías de parte de las competencias que hasta ahora tenía asignadas Sanz. Así, la portavoz del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asume las de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

