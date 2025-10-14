Retiran un cuaderno de educación sexual en las escuelas de Primaria

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado de los colegios de Primaria de la capital el cuadernillo de educación afectivo-sexual que cada inicio de curso distribuía en los centros escolares, tras la petición de Vox a principios del pasado verano de que fuese retirado. Según adelantó El Correo de Andalucía y han informado a EFE fuentes de Vox, la retirada fue planteada al Ayuntamiento por parte del grupo municipal de este partido que reclamó que el alumnado de Primaria dejase de tener un cuaderno «implantado en la época socialista en el Ayuntamiento». Se trata de un cuaderno que forma parte de una serie que abarca temas como alimentación y desayuno saludables, higiene y bienestar, seguridad y prevención de accidentes y educación afectivo-sexual, y sostiene Vox que el Consistorio accedió a que fuese retirado.

Una retirada que ha sido negada a EFE por el Ayuntamiento, que asegura que «se está revisando» el cuadernillo por «un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación, además de los profesionales de Promoción de la Salud». Las fuentes municipales no han aclarado por qué ha dejado de estar disponible a principios de curso, ni cuando volverá a ponerse a disposición de los escolares de la ciudad, además de subrayar que realiza «este tipo de promoción de la salud en Secundaria, ciclos formativos y a personas con discapacidad intelectual».

Por su parte, el PSOE ha asegurado que esta decisión responde directamente «al acuerdo entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox», según la concejala socialista Encarnación Aguilar. Aguilar ha lamentado que el Ayuntamiento siga la línea de otros gobiernos autonómicos del PP: «Vamos al puro estilo de Ayuso, es decir, aquí vamos retrocediendo en vez de avanzando», ha señalado.