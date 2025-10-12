La Junta anuncia planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el próximo miércoles dos planes de acción, uno para el cribado de cáncer de colon y otro para el cribado de cuello de útero, según ha anunciado este domingo el consejero de Salud y Consumo en funciones, Antonio Sanz.

Son nuevas medidas que van a complementar el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para solventar los problemas en los protocolos de cribado de cáncer de mama, ha precisado en un comunicado.

Ha explicado que el Gobierno andaluz "transformó el cribado de colon en un cribado poblacional organizado y homogéneo" para toda la población de 50 a 69 años; actualmente, la aceptación ha pasado del 20 % en 2020 al 42 % en 2024 y la participación se ha incrementado del 39 % en 2020 al 65 % en 2024.

"Con este nuevo Plan de Acción se reforzarán los sistemas de información y trazabilidad, se incrementará el número de profesionales dedicados al programa, se impulsarán campañas de sensibilización ciudadana y se mejorará la coordinación entre niveles asistenciales y con las asociaciones de pacientes", ha detallado.

El miércoles en el Consejo de Gobierno se presentará también un Plan de Acción para el cribado de cáncer de cuello uterino.

En 2019 el Ministerio incluyó este cribado en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Andalucía ha cumplido con los hitos marcados: iniciar el programa en 2024 y alcanzar una cobertura del 90 % en 2029, ha explicado Antonio Sanz.

Fases progresivas

Para desplegar este cribado se definieron fases progresivas, comenzando por las mujeres de 25 a 29 años y de 60 a 65 años (entre julio de 2024 y octubre de 2025); para ampliar a mujeres de 25 a 34 y de 55 a 60 (entre noviembre de 2025 y enero de 2027) y así, de manera sucesiva hasta llegar en 2029 a todas las mujeres de 25 a 65 años.

En octubre de 2025 los resultados en Andalucía son un 75 % de cobertura de invitación (más de medio millón de personas), un 25 % de aceptación y una participación efectiva del 83 %.

Para hacerlo posible, se han hecho ajustes en hospitales como el Virgen Macarena y Valme de Sevilla, mientras en el Virgen de la Victoria de Málaga está prevista una reforma en Anatomía Patológica durante 2026, con una inversión de 600.000 euros.

Para culminar la implantación de este programa, ha indicado Sanz, se pondrá en marcha este nuevo Plan de Acción que reforzará la coordinación entre profesionales y la formación continua e incidirá en la mejora de los sistemas de información.

Se desarrollarán así campañas de sensibilización, se acometerán reformas estructurales en algunos de nuestros centros sanitarios en Andalucía y se incorporarán nuevos profesionales.

El consejero ha destacado además que el Gobierno andaluz ha hecho una apuesta sin precedentes por la detección precoz del cáncer y la atención a pacientes oncológicos, con un incremento del 426 % en la inversión en equipos oncológicos.