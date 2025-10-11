Andalucía se vuelca en IMEX América: más de 250 reuniones para captar turismo de negocios

Andalucía ha participado esta semana en Las Vegas (Estados Unidos) en la feria IMEX América, una de las citas más importantes del segmento de turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) a nivel mundial, en la que destinos y empresas han mantenido más de 250 encuentros con operadores y organizadores de este segmento.

Se trata de la primera ocasión en la que Andalucía, en el expositor de Turespaña, asiste a este encuentro acompañada de empresas de la comunidad, que han presentado su oferta en esta cita, según ha informado este sábado la Consejería de Turismo en un comunicado. Los técnicos de la Junta se han reunido con intermediarios como MCI Group, organizadora de eventos a nivel mundial; Uniceo, asociación internacional que reúne a los responsables séniores para eventos corporativos; o BCD Travel, especializada en eventos corporativos con presencia en 170 países, entre otras entidades referentes del sector.

Más de 14.000 participantes

IMEX América reúne a más de 14.000 profesionales del sector de más de 150 países, entre los que se encuentran compradores internacionales de alto nivel y responsables de empresas multinacionales del sector, asociaciones o agencias de viajes de incentivo, entre otros. La participación en esta feria ofrece a Andalucía la oportunidad de mostrar las capacidades y atractivos de la región para la organización de eventos y congresos de alto nivel y difundir a la comunidad como destino de excelencia para el turismo de negocios.

Junto a las citas comerciales, la feria cuenta con un programa paralelo en el que se desarrollan sesiones de formación y talleres, que abordan las últimas tendencias y desafíos del sector MICE, lo que constituye "una valiosa plataforma para el intercambio de conocimientos y el desarrollo profesional", según Turismo.

Datos andaluces

Andalucía cuenta con aproximadamente 350.000 plazas para la celebración de encuentros, entre palacios de exposiciones y congresos y establecimientos especializados, una oferta que, unida a la capacidad de las empresas andaluzas del sector, consolida un "segmento estratégico" para el destino. El turismo de reuniones es especialmente interesante para la región por su impacto económico y su potencial para combatir la estacionalidad.