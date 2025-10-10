Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer catálogo del sector

Los mercados de abastos andaluces mantienen su vitalidad

Uno de cada tres municipios de la comunidad dispone de este tipo de equipamiento público

La consejera de Empleo (centro), ayer, en la presentación del estudio. | CÓRDOBA

EFE

Málaga

Uno de cada tres municipios andaluces cuenta con un mercado de abastos, que tienen una media de casi un 70 por ciento de sus puestos ocupados, lo que refleja que mantienen su vitalidad pero también cuentan con potencial de crecimiento a futuro.

El primer Catálogo de Mercados de Abastos de Andalucía, que se presentó ayer viernes en Málaga, realiza «una radiografía inédita» de estos espacios para impulsar su modernización y les sitúa como elementos fundamentales para el comercio local y el empleo en la comunidad. El estudio, elaborado por la Consejería de Empleo con Femada, ofrece una visión integral de estos equipamientos públicos municipales, su distribución territorial, el estado de conservación, el nivel de ocupación, la oferta comercial y los servicios disponibles. Andalucía cuenta con 303 mercados de abastos distribuidos en 258 municipios, lo que significa que uno de cada tres municipios andaluces dispone de este tipo de equipamiento público. Casi un 78 por ciento se encuentra en buen o muy buen estado, aunque uno de cada cinco requiere mejoras o reformas.

Además, de los 143 mercados analizados en detalle se contabilizan un total de 4.702 puestos de venta, de los cuales casi el 70 por ciento están ocupados.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, señaló que este trabajo supone «una herramienta estratégica y un punto de partida esencial para modernizar y revitalizar estas plazas municipales», impulsar el empleo en el sector y garantizar su futuro favoreciendo el relevo generacional.

TEMAS

