Moreno amplía la auditoría a todos los cribados de cáncer y crea unidades de refuerzo de mama y colon en Sevilla

Refuerzo en los cribados de cáncer de mama y colón y auditorias para todos los cribados. Este ha sido el compromio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento de Andalucía tras la crisis provocada por los retrasos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad autónoma y un día después de la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

El presidente andaluz se ha enfrentado este jueves una de las sesiones de control al Gobierno más complicadas desde que llegó a San Telmo hace siete años. Todos los grupos de la oposición han coincidido en cargar contra Moreno por la mayor crisis a la que se ha tenido que enfrentar al frente del Ejecutivo andaluz. La Junta ya ha comenzado a ponerse en contacto con las mujeres afectadas, pero el caso ya ha llegado a los tribunales por varias vías en plena precampaña de las elecciones autonómicas.

Ante las críticas, Moreno ha aumentado las medidas que anunció su Gobierno tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) creará una unidad de refuerzo del cribado de cáncer de mama y una de cáncer de colón, con sala de endoscopia, en el Hospital Muñoz Cariñanos. Estas unidades servirán para dar apoyo a los trabajos que se realizan en el Hospital Virgen del Rocío, donde Salud centra la crisis.

Auditorias en más cribados

"Vamos a auditar el resto de cribados -en Andalucía se realizan de mama, colón y cérvix- y vamos a trabajar para poner solución a este problema", ha manifestado el presidente andaluz en el listado de medidas que ha desarrollado que tomará la Junta, ante las exigencias de la oposición. Además, ha señalado que destinará cuatro millones de euros para extender una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para la detección precoz de cáncer que se prueba en Córdoba al resto de la comunidad autónoma.

El equipo de Moreno ya lanzó su plan de choque con una inversión de 12 millones de euros para poder realizar todas las pruebas necesarias a las pacientes afectadas antes de que termine el mes de noviembre. El Ejecutivo aumentará la inversión para pagar más horas extras a los profesionales con las que poder aumentar la capacidad de atención de las unidades de mama durante los fines de semana. Además, se ampliará la plantilla en 119 profesionales, mediante la contratación de, principalmente, expertos en radiodiagnóstico.

"Evidentemente, van a ser removidos de sus responsabilidades algunas personas", ha confirmado también Moreno en su llegada al pleno. La dimisión de la consejera de Salud, no será la única que se produzca en los próximos días tras la crisis provocada por los problemas del proceso de cribados del cáncer de mama.

Nuevos ceses

El presidente andaluz, que ha centrado los casos en una sección concreta del Hospital Virgen del Rocío, ha señalado que los ceses no se quedarán aquí. El dirigente popular ha explicado en "muchos casos son funcionarios, que tienen responsabilidades muy concretas y que de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión de la información". Así, ha explicado que "se van a hacer cambios en la organización para que esa información fluya hacia arriba" y no se repita la situación.

Victoria Flores

No se sabe cuántas mujeres podrían estar afectadas por retrasos en los cribados con resultados "no concluyentes". Aunque en un primer momento desde la Consejería de Salud se redujo la situación a "dos o tres casos", después de que estallara la polémica la Junta decidió ponerse en contacto con 2.000 mujeres que en los últimos tres años han obtenido este resultado dudoso y que se analiza si han tenido la adecuada información y se les han remitido las siguientes pruebas en tiempo y forma.

"He tomado decisiones drásticas que van a suponer también una serie de cambios y de reforma en el ámbito organizativo de la Consejería de Salud", ha defendido Moreno. Desde el Gobierno andaluz lamentan que "estas informaciones que a veces no llegan a la cúpula de decisión" y el popular ha señalado que su objetivo es que estas comunicaciones "sean permeables y puedan llegar con tiempo para poder actuar".

Un problema "puntual"

Pese a todo, y a que desde la asociación Amama han dado a conocer casos en distintas provincias, el dirigente popular ha puntualizado que estos casos "se han producido en un área concreta del Hospital Virgen del Rocío, de un gran hospital que es de referencia". "Ha habido ahí un problema puntual que hemos detectado y que evidentemente vamos a cambiar", ha insistido el presidente andaluz.

Moreno ha detallado que él ha tenido ahora conocimiento de que "hay un problema amplio", pero que "todos los años estamos indemnizando a mujeres que han tenido un cáncer y no han sido diagnosticadas". "Esto ocurre en todos los sistemas públicos y especialmente en el mayor sistema público que hay en España", ha asegurado el presidente andaluz y que su Ejecutivo está "pagando facturas del pasado".