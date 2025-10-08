La oposición pide comisiones de investigación del cribado del cáncer y el PP señala la gestión de Montero hace 13 años

Adelante Andalucía, Por Andalucía, PSOE y Vox han registrado este miércoles dos peticiones de comisión de investigación en el Parlamento para estudiar qué ha ocurrido en los retrasos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad autónoma, sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha frenado estas propuestas, al menos por el momento. De hecho, los populares señalan a la líder de los socialistas andaluces y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a la que acusan de ser la responsable hace más de una década del protocolo de información para las mujeres con diagnósticos no concluyentes.

No se sabe cuántas mujeres podrían estar afectadas por retrasos en los cribados con resultados "no concluyentes". Aunque en un primer momento desde la Consejería de Salud y Consumo se redujo la situación a "dos o tres casos", después de que estallara la polémica la Junta decidió ponerse en contacto con 2.000 mujeres que en los últimos tres años han obtenido este resultado dudoso y que se analiza si han tenido la adecuada información y se les han remitido las siguientes pruebas en tiempo y forma. En los próximos días se conocerá el número exacto de afectadas por los fallos.

Las tres formaciones de la izquierda del Parlamento de Andalucía han presentado este miércoles una petición de comisión de investigación. Además, los grupos han exigido un cambio en el orden del día del pleno para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé la cara y cuente la verdad en sede parlamentaria", aunque lamentan que la mayoría absoluta del PP tumbe sus propuestas. Por su parte, Vox ha presentado su propia propuesta de comisión y ha advertido que no respaldará la iniciativa de los grupos parlamentarios de izquierda.

Piden que se amplíe a otros cribados

A la petición de responsabilidades también se ha sumado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha manifestado que "esto tiene que ver con un modelo sanitario en el que, tanto el Partido Popular como Moreno Bonilla, no creen". "Esperamos obtener toda la información que deriva de la Ponencia de Cribados, en la que participan todas las comunidades y el Ministerio de Sanidad dentro del Consejo Interterritorial, y en la que se contemplan indicadores como la tasa de respuesta, de mortalidad, de incidencia", ha insistido.

En la petición de comisión de investigación, los grupos firmantes detallan que están "estremecidos al escuchar los testimonios de mujeres que tras meses o años de olvido e inacción del SAS, han visto agravada su salud, perdido pechos o incluso su vida como acaba de denunciar las asociaciones". Así, la diputada de Adelante Begoña Iza, ha exigido la dimisión del presidente y ha puntualizado que ahora "aparta a la consejera de Salud, Rocío Hernández, para que no salga en las fotos".

"Nos llega información de que esto no solo ha pasado con el cáncer de mama", ha puntualizado la portavoz del PSOE, María Márquez. Los partidos han aclarado también en su registro que la investigación no debe centrarse exclusivamente en este cribado, sino que se debe aclarar "si se extiende a otros programas de cribado de detección precoz de cánceres como el de colon o cérvix". Así, explican que "el silencio" del Gobierno o el anuncio de la auditoría "induce a sospechar".

Vox presenta su propuesta

Además de la petición de la izquierda, Vox ha presentado otra exigencia de comisión para estudiar la situación. "La culpa es tuya, Moreno, tú eres quien ha dejado tirado a las mujeres", ha acusado el portavoz de la formación, Manuel Gavira, que le ha recordado al presidente andaluz que "es el presidente de la junta desde hace siete años". Asimismo, ha anunciado que el equipo jurídico del partido ya trabaja en "la denuncia o la querella pertinente".

Pese a las críticas de Vox, que asegura que no apoyará la propuesta de la izquierda por, en su opinión, dejar fuera las actuaciones durante los gobiernos socialistas, en la justificación del interés público, Adelante, Por Andalucía y PSOE-A exigen "determinar el alcance numérico de las mujeres afectadas por esta situación y su distribución temporal y territorial en Andalucía". Así mismo, estos han confirmado que no apoyarán a Vox, por lo que, en ninguno de los casos, habrá unidad frente al PSOE.

El caso ha ha llegado a la justicia por distintas vías. Izquierda Unida ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la posible comisión de un delito de lesiones por imprudencia, un delito de homicidio por imprudencia y un delito de dejación de funciones y Adelante Andalucía ha hecho lo propio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, el Defensor del Paciente ha recurrido a la Fiscalía de Andalucía.

El PP mira a Montero

La insistencia de la oposición ha caído en un saco roto, como ya ha pasado en ocasiones anteriores con peticiones de comisiones relacionadas con la sanidad, que ha tumbado el PP. "Ellos han presentado sus iniciativas, las vamos a estudiar, pero creo que es momento de reconocer el problema, auditar lo sucedido, solucionarlo de forma inmediata y posteriormente buscar responsabilidades", ha defendido el portavoz de los populares, para puntualizar que "el origen del problema está en el protocolo Montero". Se refiere así a la etapa en la María Jesús Montero era consejera de Salud, hace más de una década.

Mientras que en el PSOE-A han defendido que "el protocolo lo hacen más de 20 profesionales de Andalucía de prestigio" y lo firmaron Amama o la Asociación española contra el cáncer, en el PP apuntan a que es ahí donde está el fallo. Este protocolo, que fue actualizado durante la presidencia socialista, no está disponible en estos momentos, pero los populares han señalado que "el error ha sido no haber podido localizar lo que estaba pasando desde 2012 para darle una solución".

Este miércoles la consejera dará todos los detalles del plan de choque para hacer frente a esta situación tras las críticas. Aun así, desde la oposición han lamentado que ese no es el lugar ni el momento. De esta forma, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado que el presidente andaluz "debiera haber venido al Parlamento a dar la cara y todas las explicaciones para que las conozcan las afectadas y toda la ciudadanía andaluza".