Andalucía, Madrid y País Vasco suman el 80 % de la facturación de la industria de defensa

Andalucía, Comunidad de Madrid y País Vasco concentraron cerca del 80 % de la facturación consolidada de las industrias representadas por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) en 2024, lo que supone en torno a unos 13.000 millones de euros.

Además, las tres comunidades autónomas muestran una proporción similar (81 %) en materia de empleo directo en este sector, al aglutinar en torno a 61.000 trabajadores sobre un total de 75.281, lo que refleja el peso de los grandes polos industriales, según el estudio elaborado por PwC para Tedae, presentado este lunes.

No obstante, prosigue el trabajo, a pesar de esta concentración en grandes empresas de pocas regiones, Tedae está presente en todo el territorio, lo que articula un tejido empresarial "diverso y descentralizado".

De hecho, en las comunidades con menor actividad, las pequeñas y medianas empresas (pymes) ganan protagonismo, como en la Comunidad Valenciana o Navarra, donde suman cerca de 100 millones de euros de facturación.

Las pymes de las industrias de Tedae emplean a más de 8.500 personas de forma directa en España.

Facturación por actividad

En 2024, la facturación consolidada de estas industrias creció un 16,2 %, a 16.153 millones de euros, superando, por primera vez, cifras previas a la pandemia, en un contexto en el que el gasto en defensa y seguridad se ha convertido en una prioridad para los estados rondando, de media, el 2,4 % del PIB mundial.

De ese importe, 11.370 millones de euros proceden de la aeronáutica, una industria impulsada por la globalización y el crecimiento demográfico y económico mundial, y que supone uno de los mejores ejemplos de esa tecnología de uso dual -civil y militar- a la que aspira el sector.

La industria aeronáutica de Tedae concentró su facturación en la Comunidad de Madrid (6.380 millones de euros), Andalucía (2.316 millones) y País Vasco (1.227 millones), seguidas por Castilla-La Mancha (815 millones), Galicia (136 millones), Cataluña (120 millones) y Castilla y León (120 millones).

Las mismas regiones lideran la clasificación en cuanto a facturación de las industrias de defensa y seguridad (que incluye nuevamente las cifras correspondientes a la aeronáutica de defensa).

En concreto, la Comunidad de Madrid concentró el 53 % de la facturación consolidada total de defensa y seguridad, con 4.999 millones de euros. A continuación figura Andalucía, con 2.035 millones.

Mientras que las industrias de espacio -donde también computa el 'espacio defensa' que figura igualmente en defensa y seguridad- aglutinan de forma más acusada su facturación en la Comunidad de Madrid, con 984 millones de euros, y Andalucía, con 145 millones.

Aportación al empleo total

A efectos laborales, las industrias de Tedae contribuyen a la economía española con 260.049 empleos generados -directos, indirectos e inducidos-, equivalentes al 1,2 % del empleo nacional y al 10 % del empleo industrial de España en 2024.

El mayor impacto se genera en la Comunidad de Madrid (con una contribución total de 96.288, un 2,8 % del empleo de la región); Andalucía (con 34.816, un 1 %); País Vasco (con 25.572, un 2,6 %); Cataluña (con 28.563, un 0,7 %); Castilla y León (con 12.750, un 1,2 %); Castilla-La Mancha (con 11.219, un 1,2 %); Galicia (con 11.550, un 1 %) y Región de Murcia (con 10.661, un 1,6 %).

Contribución al PIB

Los datos reflejan, además, que el impacto total en PIB de las industrias representadas por Tedae ascendió en 2024 a 21.919 millones de euros, es decir, el 1,4 % del PIB del conjunto de la economía española de ese año.

El mayor impacto se generó en la Comunidad de Madrid (8.900 millones de euros de contribución total al PIB, el 2,9 % del PIB de la región); Andalucía (3.020 millones, el 1,4 %); País Vasco (2.520 millones, el 2,7 %); Cataluña (1.820 millones, el 0,6 %), Castilla y León (1.030 millones, el 1,4 %) y Castilla-La Mancha (1.010 millones, el 1,8 %).

Las seis conglomeraron el 83 % del impacto total por la relevante presencia de estas industrias y sus proveedores.