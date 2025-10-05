Por Andalucía reclama la revisión de los cribados de colon y útero en Andalucía

Por Andalucía ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que revise con urgencia los cribados de detección precoz de cáncer de colon y cuello de útero después de que más de 2.000 mujeres sometidas a mamografías no hayan obtenido resultados concluyentes. Este grupo parlamentario ha denunciado la «grave situación» del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, con más de 2.000 mujeres a la espera de resultados concluyentes.

El objetivo de Por Andalucía es evitar que se repitan las mismas deficiencias y garantizar la salud de todas las personas participantes en este tipo de cribados. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de falta de transparencia y de ofrecer versiones contradictorias sobre la gestión de esta crisis.

"Absoluto desprecio hacia las mujeres"

«¿Cómo puede ampliarse el cribado de mama a más mujeres si al mismo tiempo se reconoce que quienes ya tienen sospechas de cáncer deben esperar hasta un año para confirmar el diagnóstico? Esto no es solo negligencia, es una irresponsabilidad que pone vidas en riesgo», ha advertido Nieto. Según la portavoz de Por Andalucía, desde que se conoció el testimonio de las afectadas la Junta ha ofrecido explicaciones contradictorias, desde negar retrasos en las pruebas a desconocer los problemas o decir que revisar las historias clínicas era ilegal. «Estas declaraciones demuestran un absoluto desprecio hacia las mujeres andaluzas y su derecho a una atención sanitaria digna», ha incidido Nieto, quien ha subrayado la magnitud de los cribados en Andalucía.

En 2024, el programa de cuello de útero alcanzó a 58.875 mujeres de entre 25 y 65 años, mientras que el cribado de cáncer de colon incluye a más de 2,3 millones de personas de 50 a 69 años, con una participación del 40,6 %, casi un millón de personas.