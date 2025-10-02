Reclama un reparto equitativo
Andalucía presenta alegaciones al Plan Estatal de Vivienda
El ejecutivo andaluz pide mayor flexibilidad en los criterios de las 19 líneas de ayuda recogidas en el borrador del documento
Efe
La Junta de Andalucía ha anunciado este jueves, tras la sectorial de vivienda, que presentará alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 presentado por el Ministerio, en el que pedirán un reparto equitativo en la cofinanciación y que se evite la paralización de las ayudas que las regiones ya hayan puesto en marcha. Según ha detallado la Consejería de Fomento y Vivienda en un comunicado, Andalucía busca más flexibilidad en los criterios de las 19 líneas de subvenciones recogidas en el borrador, así como que el Ministerio dé más certezas sobre el mantenimiento de las ayudas de los fondos Next Generation.
La responsable del departamento andaluz, Rocío Díaz, ha acusado al Ejecutivo estatal de acudir a esta sectorial «sin debate previo con las comunidades autónomas» pese a que son las competentes en materia de vivienda, y le ha acusado de «utilizar la imposición y la falta de diálogo y de respeto a la autonomía de Andalucía».
También ha solicitado convocar una nueva reunión bilateral después de analizar todas las alegaciones que se presenten y se redacte un nuevo borrador.
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- Calendario para la vacuna de gripe Andalucía 2025: fechas, grupos y novedades
- Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora
- Juanma Moreno anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- La Junta destina 45 millones a la Autovía del Olivar dentro de un paquete de 300 millones para nuevas autovías
- Un hombre degolla a su pareja en el soportal de una vivienda de Sevilla
- El sistema de la dependencia será sometido a una revisión en Andalucía
- Retrasos de hasta media hora en trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por una incidencia