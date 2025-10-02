Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclama un reparto equitativo

Andalucía presenta alegaciones al Plan Estatal de Vivienda

El ejecutivo andaluz pide mayor flexibilidad en los criterios de las 19 líneas de ayuda recogidas en el borrador del documento

La consejera Rocío Díaz atiende a los medios tras salir de la reunión.

La consejera Rocío Díaz atiende a los medios tras salir de la reunión. | ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Efe

Madrid

La Junta de Andalucía ha anunciado este jueves, tras la sectorial de vivienda, que presentará alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 presentado por el Ministerio, en el que pedirán un reparto equitativo en la cofinanciación y que se evite la paralización de las ayudas que las regiones ya hayan puesto en marcha. Según ha detallado la Consejería de Fomento y Vivienda en un comunicado, Andalucía busca más flexibilidad en los criterios de las 19 líneas de subvenciones recogidas en el borrador, así como que el Ministerio dé más certezas sobre el mantenimiento de las ayudas de los fondos Next Generation.

La responsable del departamento andaluz, Rocío Díaz, ha acusado al Ejecutivo estatal de acudir a esta sectorial «sin debate previo con las comunidades autónomas» pese a que son las competentes en materia de vivienda, y le ha acusado de «utilizar la imposición y la falta de diálogo y de respeto a la autonomía de Andalucía».

También ha solicitado convocar una nueva reunión bilateral después de analizar todas las alegaciones que se presenten y se redacte un nuevo borrador.

