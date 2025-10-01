La deuda andaluza obtiene su mejor nota tras el rechazo a la quita y la decisión de financiarse sólo en los mercados

Andalucía tiene una deuda total de 41.442 millones de euros. Es la tercera cifra más alta de España, pero supone sólo un 18,8% del PIB (por debajo de la media) y 4.690 euros por habitante (menos de la mitad que en el caso de Cataluña). De ahí que para la Junta esté muy lejos de ser un problema fundamental a la hora de elaborar sus presupuestos que serán en 2026 los más altos de la historia. En esto basa la Junta de Andalucía su decisión de rechazar la propuesta de quita de deuda de 17.891 millones de euros, de renunciar a todos los mecanismos de concesión de créditos estatales y de financiarse exclusivamente a través de los préstamos de mercados privados a partir de 2026.

La estrategia andaluza, cuestionada por el Gobierno central y por la oposición, se está viendo reforzada por las principales agencias internacionales de calificación de la deuda, los organismos que miden el nivel de riesgo y en los que se basan las entidades a la hora de establecer las condiciones. A mejor nota, intereses más bajos y plazos más ventajosos. El último paso en este sentido lo ha dado Moody's que ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía (ha pasado al conocido como nivel A3) situándose por primera vez en el mismo nivel que al Tesoro Público del Reino de España. Es la primera vez que esto ocurre en las últimas dos décadas.

Mejores condiciones en los mercados

"Es un gran hito para Andalucía que pone en valor la buena gestión de las finanzas de la comunidad, la disciplina fiscal-presupuestaria, y la óptima gestión de los recursos financieros públicos", valoró la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, tras conocer la noticia.

Esta mejora llega en un momento clave puesto que Andalucía se dispone a financiar íntegramente su nueva deuda a través de los mercados privados (como hace por ejemplo Madrid) renunciando así a los instrumentos que el Estado ofrece a las comunidades. Según la Consejería con esta nueva calificación "se ampliará la base inversora" y "se podrá acudir a subastas" que hasta ahora no eran accesibles para la comunidad autónoma.

"La mejora de la calificación crediticia de Andalucía no sólo hace más atractiva para los inversores la deuda andaluza, sino que permite reducir el coste, al mejorar las condiciones y estrechar el diferencial respecto a la financiación del Tesoro. Además, este mayor grado de confianza crediticia va a permitir a las entidades financieras presentar ofertas de financiación (vía préstamos bilaterales) a un coste menor", subrayan desde la Consejería.