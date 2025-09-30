Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios

La deducción en el IRPF más popular y con más alcance social aprobada hasta ahora por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en sus siete planes de rebajas fiscales es la que compensa los gastos educativos en academias de inglés o de informática. En 2023, la última campaña cerrada, benefició a 152.000 contribuyentes que se ahorraron una media de 92 euros hasta alcanzar los 6,2 millones. Sin embargo, esta medida tiene un tope. No se pueden beneficiar de ella contribuyentes con más de 80.000 euros de ingresos anuales en la tributación individual o 100.000 euros en el caso de la conjunta. Otras rebajas fiscales a familias numerosas o por discapacidad que se han ido aprobando estos años también tienen límites de ingresos, una línea que solo rebasó el Gobierno andaluz en un caso excepcional y de poco alcance: las deducciones por la contratación de ayudas domésticas para personas mayores de 75 años de las que se benefician 11.000 andaluces.

Sin embargo, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha dejado atrás esta barrera para 2026, un año electoral. La primera medida anunciada, que beneficiaba a las personas que adquieran una mascota, respetó esa línea y se estableció que no beneficiara a rentas superiores a los 80.000 euros. Sin embargo, a partir de ahí la Junta ha dejado atrás este límite: las deducciones fiscales por la realización de actividades deportivas en gimnasios o clubes y para aquellos que tengan una persona con celiaquía en su unidad familiar son las primeras de envergadura con carácter universal. Se podrá beneficiar por igual una persona de clase trabajadora que un contribuyente rentas superiores a los 100.000 euros.

Cambio de posición

El cambio de posición genera algunas contradicciones. Una familia monoparental, una familia numerosa o un hogar con menores en academias de inglés no puede deducirse nada en el tramo autonómico si supera los 80.000 euros de ingresos anuales. Sin embargo, a partir de 2026 sí podrá deducirse las cuotas por ir al gimnasio. Una persona con una discapacidad superior al 30% e ingresos superiores a 25.000 euros no puede deducirse los 150 euros asignados a esta medida, pero sí puede acogerse a una ayuda de 100 euros si hay una persona con celiaquía en la unidad familiar.

Más de 1,2 millones de beneficiarios

Pero más allá de esto, la principal consecuencia de esta universalización es que se dispararán las deducciones fiscales. En estos momentos, con datos de 2023, las ayudas en el IRPF alcanzan a 394.000 personas por un importe total de 64,6 millones de euros. Con las tres medidas nuevas puestas en marcha para el próximo año, el número de beneficiarios superará los 1,2 millones y el impacto económico alcanzará los 120 millones de euros.

Por su carácter universal, la deducción fiscal por acudir al gimnasio o a un club deportivo se va a convertir en la más importante de todas las que tiene la comunidad autónoma desbancando a la ayuda por gastos en academias de inglés. En total, está previsto que hasta 780.000 personas puedan deducirse el 15% de sus gastos con un máximo de 100 euros. El impacto, de 36 millones de euros, supera a cualquiera de las medidas existentes en estos momentos.

Le seguirán en segundo lugar las deducciones por los gastos en veterinarios de hogares con animales de compañía. El alcance será de 182.000 personas con un impacto de 12 millones de euros, una cifra que tiene margen de crecimiento dado que se fija como tope que los ingresos del contribuyente no superen los 80.000 euros en declaración individual o los 100.000 euros en la conjunta.

En el tramo autonómico se mantienen dos deducciones en el IRPF vinculadas con la vivienda. Entre ambas alcanzaron en 2023 (campaña de 2024) un total de 48.000 beneficiarios con un impacto de 19 millones de euro, una cifra que se ha incrementado este año con las nuevas modificaciones implementadas y que previsiblemente volverá a crecer en 2026 con la modificación de la horquilla de renta que ha anunciado el Gobierno andaluz y que eleva a 25.000 euros los ingresos máximos.

El presidente andaluz destacó precisamente en un acto en Córdoba estas medidas de apoyo a la vivienda. Según sus cálculos, las deducciones en el IRPF unidas a las establecidas en el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados alcanzan a 250.000 andaluces con un impacto de 460 millones de euros.

Otras deducciones

La Junta de Andalucía cuenta además con deducciones por familia numerosa de las que se benefician en torno a 38.000 hogares (6,2 millones de euros) pero que tiene como límite de renta los 25.000 euros. El mismo límite que se establece en las ayudas autonómicas por discapacidad de las que se benefician 99.221 personas (15,3 millones de euros) o por nacimiento o adopción de hijos que se conceden cada año a unos 8.000 contribuyentes.

El límite de las ayudas está fijado a partir de los 80.000 euros en el caso de las familias monoparentales (un total de 9.047), en las deducciones por asistencia a persona con discapacidad (42.500) o en las medidas por adopción de hijos en el ámbito internacional (11).

Estas deducciones son sólo una parte de las medidas fiscales aplicadas en los últimos años por la Junta de Andalucía en el IRPF. De hecho, ni siquiera son las de mayor volumen. La más importante fue la reducción de la escala autonómica en los tipos impositivos aplicables a cada uno de los tramos de renta, la deflactación del 4,3% en los tres primeros tramos o del mínimo personal y familiar. Estas medidas que benefician prácticamente a todos los contribuyentes tienen un alcance superior a los 400 millones de euros al año.

Enfrentamiento político con Junts y con la oposición

Esta campaña de deducciones en el séptimo plan de rebajas fiscales de la Junta de Andalucía ha abierto dos polémicas. La primera, de alcance nacional, con Junts cuyo secretario general, Jordi Turull, acusó a Juanma Moreno de subvencionar los gimnasios o las mascotas "con dinero de los catalanes". El presidente andaluz volvió a reprender este lunes a la formación independentista por sus palabras: "Yo creo que esto forma parte de esa dialéctica clásica, un tanto supremacista del separatismo catalán, de tratar a los andaluces como ciudadanos de segunda. Igual le molesta que hayamos superado en los últimos meses en creación de empresas a Cataluña y que tenemos más trabajadores autónomos. No sé lo que le molesta, pero es una permanente constante por parte del separatismo y nacionalismo catalán de meterse siempre con los andaluces".

El segundo frente es con la oposición. Las formaciones de izquierda volvieron a denunciar este lunes los anuncios fiscales vinculándolos con la campaña electoral de 2026. "Parte de las propuestas que se han hecho en los últimos días para deportistas, para la gente que tiene mascotas, no dejan de ser una cortina de humo, porque aquí lo que verdaderamente importa es que se le están recortando los impuestos a la gente que más tiene y, por lo tanto, las deducciones fiscales no tienen ningún carácter de progresividad, que para nosotros es fundamental", valoró el secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.

En la misma línea, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, acusó al Gobierno de Moreno de lanzar las deducciones fiscales "para tapar una nefasta gestión de los servicios públicos". "Nos está tomando por tontos", zanjó.