Calendario para la vacuna de gripe Andalucía 2025: fechas, grupos y novedades

La campaña de la gripe comienza el 30 de septiembre con la vacunación de la población infantil de 6 a 59 meses, las embarazadas y docentes de menores de 5 años

Una enfermera vacuna en la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19.

Una enfermera vacuna en la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19. / EP

María Roso

CÓRDOBA

La Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha el calendario para la vacuna de la gripeen Andalucía para la campaña 2025-2026, que comienza el 30 de septiembre y que pone el foco en la vacunación de la población infantil de 6 a 59 meses, y en el resto de grupos de riesgo.

Los primeros en vacunarse este año serán los niños de 6 a 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años. Estas son las claves de la campaña de gripe de esta temporada.

Las fechas clave de la vacuna de la gripe

Las fechas oficiales de la campaña son las siguientes:

  • 30 de septiembre. Vacunación antigripal de la población infantil de 6 a 59 meses, embarazadas y docentes de menores de 5 años.
  • 6 de octubre. Comienza la vacunación en las residencias de mayores y centros de discapacidad, así como a profesionales sanitarios y sociosanitarios.
  • 14 de octubre. Personas de 80 años o más, grandes dependientes y sus cuidadores.
  • 20 de octubre. Personas de 70 años o más, y a las de 5 años o más con patologías crónicas.
  • 27 de octubre. Población general de 60 años o más, profesionales esenciales como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y protección civil, profesionales con exposición directa a animales y personal de instituciones penitenciarias.
Una sanitaria vacuna a una mujer contra la gripe (Foto de archivo).

Una sanitaria vacuna a una mujer contra la gripe. / EP

Los niños, primero

Los niños y niñas de entre 6 y 59 meses, serán los primeros en vacunarse a partir del 30 de septiembre. Además, con el fin de que se inmunice al 70% de la población en esta franja de edad se posibilita que los menores de 3 y 4 años sean vacunados en los centros educativos con el uso novedoso de la vacuna intranasal. Para estos tramos de edad la campaña establece lo siguiente:

  • Menores de 6 a 23 meses. Vacuna intramuscular en el Centro de Salud, previa cita.
  • Menores de 24 a 35 meses. Vacuna intranasal en el Centro de Salud, previa cita.
  • Menores de 36 a 59 meses. Vacuna intranasal en el colegio.

Novedades de la campaña

Desde la Consejería de Salud y Familias indican que el objetivo general de la campaña es claro: "prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo”. Así, por cuarto año consecutivo, se vacunará a los menores de 5 años, “una medida que ha demostrado ser muy eficaz al reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo”, señalan. Además, por segunda vez, la vacuna intranasal se administrará en colegios a niños de 3 y 4 años, una iniciativa que el año pasado logró vacunar al 65% de este grupo en el entorno escolar.

Otra novedad importante es que este año, los convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, reforzando la protección familiar.

Vacunas de la gripe y el covid

Vacunas de la gripe y el covid / RICARD CUGAT

Vacuna del covid

En cuanto a la vacunación contra la Covid, la estrategia nacional ha elevado la recomendación a 70 años o más, ya que la mayor parte de los ingresos se concentran en este grupo. Las personas con patologías de riesgo por debajo de esa edad también podrán vacunarse.

Noticias relacionadas y más

Cómo pedir cita para la vacuna de la gripe y covid

De forma progresiva se irá habilitando la posibilidad de solicitar cita por los canales habituales: web ClicSalud+, la App de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario. 

