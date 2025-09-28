Un hombre degolla a su pareja en el soportal de una vivienda de Sevilla

Yaqueline, de 28 años, y su novio, de 21, se habían mudado al número dos de la calle Tigris, en Sevilla Este, hace apenas unos meses. Él la maltrataba y ella estaba registrada en el sistema Viogén por episodios de violencia anteriores, aunque no había presentado denuncia ni tenía impuestas medidas de protección. En su vecindario, casi nadie les conocía. La pasada madrugada, en torno a las 3 de la mañana, oyeron a la joven pedir ayuda a la entrada del portal. "Se escuchaban muchos golpes", narra una vecina, que llamó a la Policía sin saber muy bien qué pasaba.

La víctima y el agresor se encontraban en los soportales y desde los balcones no podían ver lo que ocurría. Esta vecina acababa de llegar a su casa momentos antes y ya se había acostado con su hija cuando escuchó "unas voces horrorosas y gritos de 'ayuda, ayuda'". Al asomarse, vio al agresor de Yaqueline echándose para atrás antes de volver a atacarla: "Estaba herido, con sangre, y ahí se quedó".

El agresor apuñaló en el cuello a Yaqueline y la mató prácticamente al instante. Luego, se autolesionó.

Dos vecinas y la hija de una de ellas bajaron a ayudar a la joven y se encontraron la peor escena. "Vi los dos cuerpos en el suelo. Él estaba vivo todavía, herido pero vivo y estaba con ella como abrazado", narra.

La Policía y los servicios de emergencias se personaron rápidamente en el lugar de los hechos, pero solo pudieron certificar la muerte de ella. La vecina a mediodía aún se lamentaba por no haber llegado a tiempo. "Me han dicho que no podríamos haber hecho nada", trata de consolarse antes de pedir concienciación. "Por favor, que llamen, por favor, ante una cosa así, que llamen, que llamen, que llamen. Cuando escuchen voces que llamen, que es muy importante. Que hay mucha gente que a lo mejor escuchan, no se meten en nada, no hablan, no ven. Por favor, que llamen".

Yaqueline apenas llevaba unos meses vivienda con su pareja allí. En el barrio, incluso, había confusión sobre su residencia y de dónde eran. Otros, directamente, no los conocían. Conforme pasaba la mañana, todos se iban enterando que esta pareja de colombianos, ella también con nacionalidad española, estaban alquilados en el 2. Llegaban de una fiesta de cumpleaños cuando se produjo el ataque, según Diario de Sevilla.

En el soportal de la casa, el varón de 21 años degolló a Yaqueline y luego se intentó suicidar. Las heridas que se hizo no fueron mortales y fue trasladado por los sanitarios al Hospital Virgen Macarena, donde está bajo custodia policial.

Según consta en el sistema Viogén, él la maltrataba, pero ella no había presentado denuncia. Una vecina había escuchado golpes anteriormente, pero no sabía de dónde provenían. Ahora todo le cuadra. Tenía expediente abierto como víctima de violencia machista.