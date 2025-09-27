Las secuelas de los fallos en las pulseras: una sevillana cambió de casa al no poder demostrar un quebrantamiento

María (nombre ficticio para proteger su identidad) vivía en un bajo en una localidad sevillana. Tenía puesto un dispositivo de localización telemática que le avisaría en caso de que su maltratador quebrantara la medida de alejamiento impuesta por el juzgado. La pulsera comenzó a sonar, se asomó a su ventana y vio a su expareja en un quiosco cercano. La Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos y ella denunció lo ocurrido.

Su abogado, el letrado penalista especialista en violencia de género José Antonio Sires, recuerda que una vez en el juzgado no pudieron demostrar que esto había ocurrido, puesto que Cometa, el sistema de control telemático y seguimiento de las pulseras antimaltrato, no registró aquellos datos de localización de las pulseras. "No pudimos aportar los datos de su localización en el informe entregado al juez", afirma.

No hubo condena. La víctima se sintió desprotegida. María dejó de confiar en la justicia y tomó sus propias medidas. Se cambió de localidad y se fue donde no la conociera nadie para empezar una nueva vida. "Desde hace año y medio está en una casa de acogida emprendiendo un nuevo camino", cuenta Sires.

Sires ha entendido en las últimas semanas lo que ocurrió. No solo le afectó a su clienta, sino a mujeres de toda España. Los posicionamientos que debía registrar Cometa se perdieron en la migración de los datos realizada por el cambio de proveedor, de Telefónica a la UTE (Unión Temporal de Empresas) que formaron Vodafone y Securitas. Aquel proceso hizo que se perdiera información hasta el 20 de marzo de 2024. Los problemas han sido referidos por la Memoria de la Fiscalía de 2024 y ha traído distintas consecuencias.

Los fallos en el sistema

La Memoria de la Fiscalía explica que en el año 2024 fueron dictadas en España 6.275 órdenes de alejamiento del artículo 544 bis LECrim, en el 2023, 5.706 y en 2022, 6.105. El pasado año se concedieron 41.237 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad. En Andalucía se concedieron el 75% de las medidas de protección solicitadas.

En lo que respecta a pulseras colocadas, a fecha 31 de julio, había en Andalucía 1.663. En la misma fecha del año anterior, la cifra era similar: 1.658. Por provincias, en 2025 los datos del portal estadístico de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad reflejan que Granada es la que más dispositivos activos tenía con un total de 463. Le siguen Almería, con 367; Cádiz, con 313; Córdoba, con 148; Málaga, con 147; Jaén, con 120; Sevilla, con 70; y Huelva, con 35.

La Memoria del Ministerio Público explica que "un denominador común apuntado por muchas fiscalías [...] es el relacionado con el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento a consecuencia del cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos", explicaba la Memoria.

"El propio centro de control «Cometa» ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", afirmá la Fiscalía.

Avisos en Granada y Málaga

Casos como los de María apuntados por Sires son los que refleja la Fiscalía. Por el momento no se tienen datos exactos de cuántos sobreseimientos se han podido dar a causa de lo ocurrido en Andalucía. Eso sí, los problemas existentes ya habían sido advertidos en otros documentos oficiales y no solo porque no quedaran registradas las ubicaciones por la migración de datos.

El Acta de la Comisión contra la Violencia de Género en la Audiencia de Granada de 2024 exponía: "La fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer dice que muchos procedimientos se archivan porque, oficiado el Centro Cometa, el mismo indica que el obligado no se encontraba en el lugar en el que la víctima decía que estaba, y que se han constatado casos en los que dicho Centro afirmaba que la víctima estaba en su casa cuando la misma estaba en dependencias de la Guardia Civil".

Además, "la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 2 de Granada expone un caso similar, en el que el Centro Cometa comunicó una incidencia de aproximación del obligado al domicilio de la víctima en el mismo instante en el que aquel se encontraba en el cuartel".

Incluso, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Granada señaló en aquella reunión que "todos estos episodios generan inseguridad jurídica, y que, en la medida en que a menudo hay que oficiar al Centro Cometa para que remita las incidencias, es difícil que se pida o se acuerde la prisión provisional del obligado ante dicha falta de certeza en cuanto al quebrantamiento de la pena o medida".

Estos mismos fallos volvieron a ser tratados en la comisión realizada en 2025. Hay que recordar que Granada es la provincia con más dispositivos colocados.

En Málaga ocurrió algo similar este año. La magistradda del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, María del Carmen Gutiérrez Henares, señaló en la comisión que los dispositivos no funcionaban correctamente y que había una "necesidad de cambios". Estos daban "las ubicaciones erróneas, apareciendo en ocasiones que el investigado se encuentra en la zona de exclusión cuando no es así, así como la tardanza en la colocación de las pulseras y descoordinación, ocasionando la revictimización de la victima".

Revuelo político

Lo ocurrido ha copado el debate político en las últimas semanas. El Partido Popular ha llegado a pedir la dimisión de Ana Redondo, ministra de Igualdad. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, apuntó que debía "aclararse lo ocurrido y defender el derecho de reparación a las víctimas".

Redondo también tuvo que dar la cara al respecto. "Pudieron producirse algunos problemas de conectividad o de conexión en aquellos procedimientos por quebrantamiento de condena, pero se iniciaron precisamente porque las pulseras funcionaron correctamente, pero si no, no se habrían podido iniciar", decía la ministra para afirmar que las pulseras no habían dado errores. "No han fallado", insistió.

José Antonio Sires insiste en que sí los hubo. "En la mayoría de los casos es una medida muy efectiva", apunta el penalista, a pesar de que "hay errores". Sires cree que "lo que no podemos es ocultar los errores, hay que modificarlos", porque "con que haya una víctima que está en esta situación de vulnerabilidad y no lo sepa, eso para mí ya es muy muy preocupante".

El último en hablar al respecto fue José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta. En la sesión de control del pasado jueves en el Parlamento de Andalucía pidió explicaciones al Ejecutivo nacional. "Por qué cambió el sistema que funcionaba", se preguntó en alusión a una medida llevada a cabo por la cartera que entonces dirigía Irene Montero. "Funcionaba bien, incluso nos copiaban en Europa", se lamentó por el cambio el político andaluz.

Nieto mostró su "preocupación" por las mujeres que "se han visto desprotegidas". "Exigimos información sobre qué ha pasado, a cuántas mujeres ha afectado, cuántos casos se han archivado o sobreseído y qué va a ocurrir cuando no haya efectivos policiales para proteger a las mujeres sin las pulseras".

Nieto entró en la refriega política señalando "un nuevo escándalo en torno a la mala gestión del Gobierno de España que, en este caso, es muy grave porque se refiere a uno de los sectores de población que tenemos la obligación de proteger más". Sin embargo, no todos los reproches apuntaron a la misma diana. Nieto cargó contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por no hacer "la más mínima mención" a este respecto durante la presentación de su memoria anual.