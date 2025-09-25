Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe de Save the Children

Advierten que el 33% de los procesos por abusos a niños sufre demoras en Andalucía

El periodo para resolver estos casos judiciales se atrasa entre dos y tres años en la comunidad

Imagen de archivo de una niña. | CÓRDOBA

Efe

Sevilla

Un informe de Save the Children que ha analizado sentencias dictadas entre 2023 y 2024 ha puesto de manifiesto que el 33,3 % de los procesos por abusos sexuales a niños en Andalucía han durado entre dos y tres años. Según esta organización, en Andalucía y el resto de España los niños y adolescentes víctimas de abuso sexuales se enfrentan por tanto a procesos judiciales largos, que los exponen nuevamente al dolor sufrido.

Este informe se basa en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024 y actualiza los estudios publicados en 2021 y 2023, en el caso andaluz las condenas representan el 93,6 % de las sentencias estudiadas. Según este estudio, en Andalucía en el 82,5 % de los casos las víctimas son niñas o adolescentes (el 82,9 % a nivel estatal), lo que confirma una tendencia estable y creciente.

La edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años en Andalucía y el resto del país, y además en un 5% de los casos las víctimas presentan alguna discapacidad.

«Estamos ante una violencia silenciada: casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos», ha afirmado Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

En cuanto a los agresores, en Andalucía, el 97,9% son hombres (98% a nivel estatal) y el 73 % es una persona conocida por la víctima (8 de cada 10 casos a nivel nacional), principalmente procedentes del entorno familiar en un 41,8 % de los casos, tanto en Andalucía como a nivel nacional.

