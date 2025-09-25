Informe de Save the Children
Advierten que el 33% de los procesos por abusos a niños sufre demoras en Andalucía
El periodo para resolver estos casos judiciales se atrasa entre dos y tres años en la comunidad
Efe
Un informe de Save the Children que ha analizado sentencias dictadas entre 2023 y 2024 ha puesto de manifiesto que el 33,3 % de los procesos por abusos sexuales a niños en Andalucía han durado entre dos y tres años. Según esta organización, en Andalucía y el resto de España los niños y adolescentes víctimas de abuso sexuales se enfrentan por tanto a procesos judiciales largos, que los exponen nuevamente al dolor sufrido.
Este informe se basa en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024 y actualiza los estudios publicados en 2021 y 2023, en el caso andaluz las condenas representan el 93,6 % de las sentencias estudiadas. Según este estudio, en Andalucía en el 82,5 % de los casos las víctimas son niñas o adolescentes (el 82,9 % a nivel estatal), lo que confirma una tendencia estable y creciente.
La edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años en Andalucía y el resto del país, y además en un 5% de los casos las víctimas presentan alguna discapacidad.
«Estamos ante una violencia silenciada: casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos», ha afirmado Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.
En cuanto a los agresores, en Andalucía, el 97,9% son hombres (98% a nivel estatal) y el 73 % es una persona conocida por la víctima (8 de cada 10 casos a nivel nacional), principalmente procedentes del entorno familiar en un 41,8 % de los casos, tanto en Andalucía como a nivel nacional.
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- Los andaluces que acojan animales de compañía podrán deducirse hasta 100 euros en la declaración de la renta
- Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora
- Juanma Moreno anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- La desclasificación del asesinato de Caparrós pone fin a 48 años de espera en su familia: 'Se podrá gritar quién fue
- El sistema de la dependencia será sometido a una revisión en Andalucía
- Estos son los puentes festivos que puedes disfrutar en Andalucía hasta final de 2025
- Salud declara área en alerta a un pueblo de Cádiz tras detectar mosquitos con virus del Nilo