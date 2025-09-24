Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio

Los hogares andaluces podrán ahorrarse hasta 100 euros de las cuotas que abonan en los gimnasios, escuelas deportivas o federaciones en la declaración de la renta a partir de 2026. En pleno año electoral, la Junta de Andalucía ha incorporado en su séptimo plan de rebajas fiscales una batería de deducciones con un impacto económico reducido pero con un gran alcance social. Si este martes el mensaje se dirigió a los propietarios de mascotas (más de 2,4 millones en Andalucía), la segunda medida va dirigida a los 785.000 contribuyentes andaluces que pagan cuotas (ellos o sus hijos) por la realización de actividades deportivas. En las próximas semanas se conocerán nuevas iniciativas centradas en el ámbito de la vivienda.

La deducción para gastos en instalaciones deportivas se podrá aplicar en las declaraciones de la renta a partir de 2026. Cada contribuyente podrá deducirse hasta un 15% de los gastos realizados en actividades deportivas durante este ejercicio. Esto incluye cuotas de gimnasios o pagos en instalaciones deportivas o federaciones. El máximo será de 100 euros por contribuyente, una cantidad en la que también se podrán incluir los gastos realizados por los menores de las familias en clubes y competiciones.

En total, la estimación de la Junta de Andalucía es que esta medida tenga un impacto económico de 36 millones de euros y estará al alcance de toda la población andaluza con independencia de su nivel de renta. El alcance previsto supera los 700.000 contribuyentes.

Esta iniciativa se suma al anuncio realizado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de una deducción de hasta 100 euros para todos los hogares que adquieran un animal de compañía en compensación por los gastos veterinarios. Esta iniciativa tuvo un impacto de 12 millones de euros.

"El objetivo es fomentar la práctica deportiva entre los andaluces como parte de una vida saludable. No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España.

Más de 1.000 millones de euros

"Esta es la séptima rebaja fiscal que aprueba el Gobierno de Juanma Moreno con las que hemos dejado en los hogares andaluces más de 1.000 millones de euros", afirmó la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien detalló que para el ejercicio 2026 las medidas se limitarán a ajustes a través de deducciones en el IRPF.

Además de las medidas fiscales para los propietarios de animales de compañía y aquellos que estén inscritos en actividades deportivas, que suman 48 millones de euros, la Junta se reserva una última iniciativa con un impacto de aproximadamente siete millones de euros hasta alcanzar los 55 millones.