Moreno reivindica la inversión en la red eléctrica que necesita Andalucía: "No podemos perder ni una oportunidad"

El pasado jueves el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía mantuvieron una esperada reunión para fijar las bases del plan estatal de inversiones en mejoras de la red de transporte de energía eléctrica. La planificación supone un crecimiento de la capacidad para dar respuesta a los grandes proyectos de hidrógeno, los nuevos ejes ferroviarios, la electrificación de puertos o las nuevas promociones inmobiliarias y residenciales. Asimismo, se incorporarán nuevos tendidos y mallados de las redes en zonas como en Jaén, desde Baza a Manzanares, para atender a la población.

La reunión transcurrió de forma "cordial y constructiva" y la propuesta fue bien acogida por parte de la Consejería. No obstante, no fue suficiente. La Junta de Andalucía ha reclamado que se incorporen inversiones adicionales por un importe superior a 100 millones de euros que incluya nuevas ampliaciones en tres subestaciones de las provincias de Málaga, Granada y Huelva para dar respuesta a iniciativas industriales, así como la construcción de una subestación en la provincia de Sevilla, y dos nuevas líneas de 400 kV, una en Jaén y otra en Granada.

En este escenario, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de inauguración del nuevo Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real (Cádiz), reivindicó que el Ministerio acelere la ejecución de las inversiones comprometidas y atienda las peticiones trasladadas desde la Junta de Andalucía: "Le pido al Gobierno de España que no nos deje sin la red eléctrica que tanto necesita Andalucía. Que ninguna otra tierra de España tenga posibilidades y potencialidades que nosotros no tenemos", afirmó.

Impulso industrial de Andalucía

Este refuerzo de la red de transporte eléctrica es estratégico para que la captación de inversiones en Andalucía y para el desarrollo industrial de la comunidad autónoma. "Somos la primera potencia fotovoltaica y queremos ser la primera potencia en renovables de España y de Europa. Podemos serlo pero para eso se necesitan esas grandes conducciones y tuberías eléctricas que nos permitan evacuar la electricidad que afortunadamente ya sí se produce en Andalucía gracias al sol, gracias al viento y gracias a otras condiciones", completó el presidente, quien reivindicó que "no se pierda ni una sola oportunidad".

Plan estatal

La propuesta presentada por el Ministerio que dirige Sara Aagesen prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, y estará orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

La propuesta de planificación plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

Este plan es fundamental para los desarrollos industriales y residenciales proyectados en Andalucía dado que, según denuncia la Junta de Andalucía, la infraestructura existente en la comunidad autónoma es inferior a la media de España. "Tenemos 742 kilómetros de red por millón de habitantes frente a 1.242 kilómetros de media. Es el momento de corregir esa situación", resumió la pasada semana el consejero de Industria, Jorge Paradela.

Nuevo centro de innovación

El presidente andaluz ha reivindicado esta mejora de la red de transporte de energía eléctrica durante la inauguración de un centro de innovación nuevo en Puerto Real (Cádiz) que la Junta de Andalucía ha impulsado en coordinación con Navantia (dependiente del Gobierno de España) y Airbus. La inversión total ha alcanzado los 18 millones de euros.

El nuevo centro cuenta con 1.700 metros cuadrados de instalaciones y equipamiento de última tecnología, este nuevo complejo permitirá a las empresas desarrollar proyectos innovadores, ya que servirá de punto de encuentro entre universidades, centros tecnológicos y las propias firmas, permitiendo que tanto el desarrollo técnico como el proceso de fabricación puedan avanzar de la mano.

"El CFA significa un paso adelante para la economía, la industria y la innovación tecnológica en Andalucía", ha afirmado Moreno, que ha añadido que "va a ser un polo de atracción tanto de conocimiento como de iniciativas pioneras que reforzarán nuestra aspiración a seguir liderando el crecimiento industrial".