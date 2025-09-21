Las llamadas al teléfono andaluz de atención a las mujeres aumentan un 28% durante este verano

El teléfono de atención a las mujeres andaluzas 900 200 999, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido durante julio y agosto 8.737 llamadas, lo que supone una media de 146 interacciones al día, un 28% más que en el periodo de enero a junio, cuando se recibieron 114 llamadas diarias que suman un total de 20.494.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha resaltado "la trascendencia de esta línea que está conectada con Emergencias 112, lo que permite activar todos los recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación crítica". Ante esta realidad, López ha animado a "todas las andaluzas y andaluces" a grabarse el teléfono 900 200 999 en su móvil "porque se trata de un servicio confidencial, operativo 24 horas, los 365 días y que ayuda a salvar vidas".

Según ha indicado la Junta en una nota, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno andaluz lanza cada verano una campaña de difusión del teléfono 900 200 999 "con el objetivo de poder ayudar a todas las mujeres que lo necesitan".

En esta edición la campaña ha tenido como lema '¡Llévatelo siempre contigo!' y emula un vídeo musical con una "canción que puede salvarte la vida" y un estribillo muy pegadizo con el 900 200 999 como protagonista. A este respecto, la responsable andaluza ha agradecido al "más de centenar de ayuntamientos, festivales de música, ferias y fiestas populares de toda Andalucía que se han sumado a esta iniciativa a lo largo de estos meses".

El vídeo ha estado presente en el Festival Dreambeach de Almería, las Carreras de Caballo de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, las ferias de las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, las Fiestas Colombinas de Huelva, el Festival Starlite de Marbella en Málaga y en las pantallas de las Setas de la Encarnación en Sevilla, entre otros.

Este servicio es gratuito, está atendido por personal altamente especializado, opera todos los días del año y está disponible en 72 idiomas. Así, ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres andaluzas.

También gestiona la acogida inmediata en caso de emergencia para las víctimas de violencia de género, canaliza las denuncias por discriminación en sus distintas modalidades y cuenta con asesoramiento jurídico especializado para víctimas de violencia de género. Asimismo, ofrece atención telefónica inmediata contra la violencia sexual y derivación a los centros 24 horas para víctimas de agresiones sexuales e información y asesoramiento en formación y coeducación. Además, cuenta con un servicio de asesoramiento a empresas en material de igualdad en el ámbito laboral.

Las cifras del verano

Entre enero y agosto de 2025 se han producido 29.231 llamadas. En julio y agosto también han aumentado las consultas relativas a violencia de género, que suponen el 75,2% del total, casi seis puntos más que el periodo enero-junio, que se situó en el 69,3%. El mayor número de cuestiones sobre violencia de género son relativas a la ejercida en el ámbito de la pareja y expareja, seguida de la violencia sexual y, por último, otras violencias.

Entre enero y agosto de 2025 se han producido 29.231 llamadas. En julio y agosto también han aumentado las consultas relativas a violencia de género, que suponen el 75,2% del total, casi seis puntos más que el periodo enero-junio, que se situó en el 69,3%. El mayor número de cuestiones sobre violencia de género son relativas a la ejercida en el ámbito de la pareja y expareja, seguida de la violencia sexual y, por último, otras violencias.

Además, a través de esta línea se han gestionado en estos dos meses 141 acogimientos de mujeres en los recursos de acogida. Agosto, con un total de 77, ha sido el mes con mayor volumen de acogimientos.