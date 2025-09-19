Más de 4.000 médicos buscan plaza ese sábado en las oposiciones del SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) celebra este sábado 20 de septiembre los quintos exámenes de la oferta pública de empleo (OEP) para especialistas de área. En total, la Consejería de Salud y Consumo ofrece casi 3.000 plazas para facultativos en los distintos centros de la comunidad autónoma. Esta nueva Oferta de Empleo Público se suma las convocatorias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, que contemplan un total de 21.953 plazas.

Si bien es cierto que la mayoría de plazas se concentran en la Atención Primaria, con 1.731 puestos, el SAS también ofrece puestos de especialistas en Alergología, Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica, Microbiología, Inmunología, Farmacología Clínica, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Hematología y Hemoterapia, Medicina Preventiva, Nefrología, Neumología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Dermatología y Venereología, Neurocirugía, Radiofísica Hospitalaria, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Neurofisiología Clínica, Medicina Física y Rehabilitación y Epidemiólogo Atención Primaria.

Este sábado se darán cita en las cuatro sedes que ha dispuesto el SAS en Sevilla 4.646 personas que se han inscrito para participar. El objetivo de esta oferta, además de responder a la tasa de reposición, busca luchar contra la temporalidad, con la creación de nuevas plazas y la previsión de las jubilaciones que se producirán hasta que se culmine el proceso.

Nuevas pruebas

En total, para todas las categorías de la OEP se han presentado 181.983 solicitudes. La oferta reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, de las cuales el 7% es para aquellas personas que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, el 2% para aquellos que tengan discapacidad intelectual y el 1% para las personas que tengan una enfermedad mental. Si las plazas reservadas no se cubren, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas y las plazas restantes se acumularán al cupo general libre en las respectivas convocatorias de acceso libre o promoción.

Quienes se enfrentan a estos exámenes están citados de nuevo el próximo sábado 4 de octubre para continuar con las pruebas. Además, el 18 de octubre el SAS ha citado a quienes opten a plazas de personal de mantenimiento, oficios y servicios generales para realizar los exámenes.