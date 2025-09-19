La Junta de Andalucía activa el teléfono de 24 horas para cuidados paliativos pediátricos

La Consejería de Salud cumple con una reclamación que llevaba más de un año y medio en el cajón y pone en marcha el servicio de atención telefónica 24 horas a los pacientes de cuidados paliativos pediátricos. Hasta ahora cada crisis de estos niños se convierten en un «sinvivir» constante para sus padres, que no saben cómo actuar y, durante una parte importante de la jornada, no tienen a quién acudir .

Hasta ahora, los menores andaluces que necesitan cuidados paliativos y que reciben tratamiento en sus hogares disponían de atención con los especialistas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y una guardia hasta las 20:00. Fuera de ese horario, si los niños sufrían una crisis o necesitaban cualquier tipo de ayuda fuera de ese horario, sus familias tienen que recurrir a los servicios generales de urgencias, donde no conocían su historial y debían comenzar de cero.

Siete días a la semana

Este teléfono, que estará activo 24 horas al día, siete días a la semana, permitirá que los padres de los niños que se encuentran en sus casas puedan acceder a un acompañamiento profesional «inmediato» con el que puedan resolver dudas y recibir apoyo especializado en el momento en el que sus hijos lo necesiten. En la comunidad autónoma, alrededor de 10 niños de entre 0 y 17 años por cada 10.000 padecen enfermedades que limitan o amenazan sus vidas.

La puesta en funcionamiento comenzará el lunes 22 de septiembre en Málaga. Desde el SAS sostienen que el servicio se ampliara de forma «escalonada para extenderlo a toda la comunidad antes de que acabe el año».