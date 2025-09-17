La Fiscalía andaluza pide elevar las penas por los enganches ilegales tras el aumento de plantaciones de marihuana 'indoor'

La Fiscalía ha advertido una vez más en su Memoria de 2024 del problema que supone para Andalucía el narcotráfico y su logística. Ana Tárrago, fiscal jefa de Andalucía, solicitó ayer en su discurso de apertura del año judicial elevar las penas para los delitos relacionados con el petaqueo de combustible y los enganches ilegales al fluido eléctrico para cultivos indoor "por las graves consecuencias que producen en las necesidades básicas a los ciudadanos de los barrios afectados con los continuos y prolongados apagones en sus hogares".

Tárrago admitió su preocupación ayer en el inicio del curso judicial por la "alerta" del narcotráfico: "Presenta un panorama muy peligroso y siendo necesaria una actuación contundente por parte del Estado para evitar que siga creciendo".

"Destacan varias fiscalías el incremento del elevado número de plantaciones de marihuana tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad", refiere la Memoria Anual de 2024 de la Fiscalía andaluza. En concreto, explica que el Fiscal delegado de Almería señala como "lo más preocupante" que custodian estas plantaciones "personas armadas que pertenecen a las bandas organizadas que vienen dedicándose a esta actividad".

En este sentido, varias fiscalías provinciales de Andalucía han explicado que algunos "cambios en la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas". La almeriense incluso apunta que "han mutado convirtiéndose en abastecedores de gasolina a narcolanchas que operan en todo el litoral andaluz".

Andalucía, entrada de cocaína a Europa

Tárrago Ruiz advirtió que, "junto a la violencia que genera entre bandas el uso de armas y los enfrentamientos de gran calado de violencia contra los CFSE", preocupa el hecho de que Andalucía haya sido elegida como ruta "de entrada de la cocaína hacia Europa", con los puertos de Algeciras y Málaga como principales protagonistas, "tras el refuerzo de vigilancia adoptado por los puertos de Rotterdam y Amberes".

"Las elevadas cantidades de aprehensiones de cocaína -realizadas- en este último año indican que están utilizando las mismas rutas que para el tráfico de hachís", indicó Tárrago en su discurso. La fiscal apunta que las están utilizando "las mismas organizaciones asentadas en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol" que trafican con hachís.

Los mayores esfuerzos, según explicó, están siendo desplegados en las investigaciones centradas en el blanqueo de capitales. Esta es la forma de "atacar a las organizaciones criminales" y para ello ha solicitado "incrementar los medios materiales" disponibles, como las plantillas en las Fiscalías y separar la planta judicial para liberar los juzgados mixtos con causas de especial dedicación atascadas".

Asimismo, Tárrego Ruiz pidió elevar las penas "para los delitos de logística". En su discurso ha señalado el "abastecimiento de gasolina" para el suministro de las narcolanchas en alta mar y los "enganches ilegales de fluido eléctrico para cultivos indoor".

Del Cabo de Gata a Cádiz

Varias fiscalías provinciales han advertido de los cambios que se han producido en las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Al igual que ocurre en Barbate o los caños de Sancti Petri, "zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han convertido en refugio de narcolanchas ante situaciones de inclemencia marítima. La actividad de petaqueo o suministro de gasolina a narcolanchas resulta especialmente lucrativa y aparentemente desprovista de las consecuencias penales".

La Memoria de la Fiscalía alerta "de la preocupante evolución de estas formas de delincuencia en sus manifestaciones más graves y de la necesidad de corregir enérgicamente tan peligrosa tendencia" en la provincia de Cádiz.

Concretamente, el fiscal de Huelva explica que "necesitaríamos una regulación legal paralela a la del contrabando y las narcolanchas en relación al acopio, transporte y tenencia de grandes cantidades de combustible, ahora mismo impunes y muy lucrativas".

La Fiscalía apunta que habría de imputarse a estos ilícitos las penas establecidas en el artículo 568 del Código Penal en lo relativo a la tenencia de sustancias inflamables.

Por último, destaca a este respecto la Memoria de la Fiscalía que "las conclusiones de la Fiscalía de Cádiz resultan más que preocupantes". "Nos recuerda que se han producido graves situaciones derivadas del uso de las embarcaciones de alta velocidad, cuyo elevado número persiste, como medio principal de transporte e introducción de drogas en nuestro territorio. Han sido varias las personas fallecidas como consecuencia de la violencia usada en la navegación de este tipo de embarcaciones, entre ellos dos funcionarios de la Guardia Civil que prestaban servicio en el Puerto de Barbate la noche del 9 de febrero de 2024 y que fueron embestidos por una de ellas, resultando además otros 2 compañeros heridos, suceso que conmocionó a toda España".