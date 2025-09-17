La crisis por la gripe aviar remite en Andalucía: la Junta detecta un parón de casos positivos y sospechosos

La crisis de la gripe aviar en Andalucía parece estar remitiendo. Tras ocho focos confirmados en aves silvestres y dos en ejemplares de granja, la Junta de Andalucía ha detectado un parón en los positivos (no hay notificaciones formales en la web de avisos del Ministerio desde el día 11) y en los casos sospechosos. Pese a esto, el protocolo y el sistema de alertas permanece activo a través de un plan coordinado entre las consejerías de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Salud.

La mayor preocupación de la Junta de Andalucía se ha centrado durante este mes en las aves de granja tras la detección de dos casos en instalaciones ubicadas en la provincia de Huelva y distanciadas por apenas 20 kilómetros. En ambos casos se aplicó un estricto plan de prevención que incluyó el cierre de explotaciones ganaderas y el sacrificio de un total de 17.000 aves. "Lanzamos un mensaje de tranquilidad al sector ganadero, porque se ha actuado con rigor y se ha aplicado un cordón sanitario", explicó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, Ramón Fernández-Pacheco.

El segundo foco preocupante ha sido Doñana, donde se han localizado hasta tres positivos en distintos puntos del entorno que encendieron todas las alarmas ante una posible propagación de la infección en el Espacio Protegido. Sin embargo, durante la última semana no se han detectado nuevos indicios de la Influenza Aviar en aves que hayan aparecido muertas.

Cuatro parques de Sevilla

En los espacios urbanos de Sevilla, Córdoba y Málaga, tampoco ha habido más casos positivos según la Junta de Andalucía que reduce a cuatro los focos confirmados, todos ellos en los parques de Sevilla: Parque de María Luisa, Tamarguillo, Miraflores y los Jardines de Alcázar. Todos ellos estuvieron clausurados de forma preventiva aunque han sido reabiertos en ejecución del protocolo aprobado por la Consejería de Salud.

Los casos de gripe aviar sí continúan en otros puntos de España. Concretamente, este miércoles se ha confirmado un nuevo foco en una explotación ganadera de Guadalajara, en una comunidad donde ya se han registrado otros casos de gripe aviar.