La Junta denuncia que Pedro Sánchez "ataca" a Andalucía con "falsedades" sobre los conciertos

El Gobierno andaluz ha denunciado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelva a atacar a Andalucía con falsedades", en esta ocasión sobre los conciertos sanitarios, y ha defendido que todas las comunidades gobernadas por el PSOE dedican mayor porcentaje de gasto sanitario a estos contratos.

La portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, se ha pronunciado así en respuesta a las palabras de Sánchez, quien ha criticado al presidente andaluz, Juanma Moreno, porque "sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones a compañías privadas".

Carolina España ha resaltado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, firmó 500 millones en conciertos con la sanidad privada cuando era consejera andaluza de Salud y ha expuesto que el porcentaje del gasto sanitario que se dedica a eso es del 4 por ciento, cuando la media en el conjunto del país supera el 8 por ciento.

Financiación "justa y equitativa"

Ha reclamado además una financiación "justa y equitativa" para la comunidad, que "volaría" con los recursos que considera que le corresponden, aunque ha lamentado que a Sánchez "no le interesa que Andalucía siga convirtiéndose en una comunidad admirada y reputada".

La portavoz ha situado a Sánchez y a Montero como "los principales artífices" del agravio a Andalucía y ha dicho que, si quieren ayudar a la comunidad, "hagan justicia y no vendan la moto de unos presupuestos con acento andaluz".

Acusaciones de Sánchez

Esta nueva polémica ha surgido cuando Sánchez ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de gastar los fondos transferidos por el Estado en "beneficiar a unos pocos privilegiados" que además son los que "financian sus campañas" o "contratan a sus familiares con salarios estratosféricos".

En su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE, el jefe del ejecutivo y secretario general de su partido ha personificado su acusación en dos de los presidentes autonómicos del PP: la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno.