Política
La Junta denuncia que Pedro Sánchez "ataca" a Andalucía con "falsedades" sobre los conciertos
La portavoz autonómica, Carolina España, recuerda que María Jesús Montero firmó 500 millones con la sanidad privada cuando era consejera de Salud
Efe
El Gobierno andaluz ha denunciado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelva a atacar a Andalucía con falsedades", en esta ocasión sobre los conciertos sanitarios, y ha defendido que todas las comunidades gobernadas por el PSOE dedican mayor porcentaje de gasto sanitario a estos contratos.
La portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, se ha pronunciado así en respuesta a las palabras de Sánchez, quien ha criticado al presidente andaluz, Juanma Moreno, porque "sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones a compañías privadas".
Carolina España ha resaltado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, firmó 500 millones en conciertos con la sanidad privada cuando era consejera andaluza de Salud y ha expuesto que el porcentaje del gasto sanitario que se dedica a eso es del 4 por ciento, cuando la media en el conjunto del país supera el 8 por ciento.
Financiación "justa y equitativa"
Ha reclamado además una financiación "justa y equitativa" para la comunidad, que "volaría" con los recursos que considera que le corresponden, aunque ha lamentado que a Sánchez "no le interesa que Andalucía siga convirtiéndose en una comunidad admirada y reputada".
La portavoz ha situado a Sánchez y a Montero como "los principales artífices" del agravio a Andalucía y ha dicho que, si quieren ayudar a la comunidad, "hagan justicia y no vendan la moto de unos presupuestos con acento andaluz".
Acusaciones de Sánchez
Esta nueva polémica ha surgido cuando Sánchez ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de gastar los fondos transferidos por el Estado en "beneficiar a unos pocos privilegiados" que además son los que "financian sus campañas" o "contratan a sus familiares con salarios estratosféricos".
En su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE, el jefe del ejecutivo y secretario general de su partido ha personificado su acusación en dos de los presidentes autonómicos del PP: la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno.
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
- Detenido un profesor en Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
- Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora
- Juanma Moreno anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- El Ministerio convoca 1.992 plazas de medicina y enfermería para Andalucía
- El personal de la Junta cobrará un 10 por ciento más en el mes de agosto
- Feijóo y Moreno encienden la mecha de la precampaña andaluza: 'Será un curso político distinto