Caen casi a la mitad los delitos sexuales cometidos por menores en Andalucía

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores en Andalucía se redujeron en 2024 casi a la mitad respecto al año anterior, al igual que han bajado notablemente las conductas delictivas atribuibles a niños de menos de 14 años y, por tanto, inimputables. La Fiscalía Superior de Andalucía ha recogido estos dos descensos en la memoria correspondiente a 2024, consultada por Efe, en la que ha destacado que el año pasado se incoaron y archivaron 828 diligencias porque los autores eran menores de 14 años, un dato que contrasta con las 4.592 incoadas en 2023.

Según el ministerio público, esta cifra supone «volver a la situación de normalidad» anterior al año 2023, ya que los menores de 14 años no cometen en general delitos graves, pese a lo que ha reclamado a la Junta que se implanten programas específicos.

El trabajo de las fiscalías andaluzas rozó las 11.000 diligencias preliminares vinculadas a menores en 2024, un trabajo en el que destaca por número Sevilla, con 3.869; Granada con 1.306; y Cádiz con 2.178.

Entre las cifras de causas de menores, la Fiscalía Superior ha destacado los 24 homicidios y asesinatos cometidos por menores, uno más que en 2023, más de un tercio en la provincia de Málaga, pero ha recalcado que la mayoría de los delitos son contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Las estadísticas de la Fiscalía recogen también un descenso claro en los delitos contra libertad e indemnidad sexual cometidos por menores, con 244 expedientes -206 por delito de agresión sexual y 38 por delito de abuso sexual-, frente a los 404 que se incoaron en 2023. En este capítulo destaca Sevilla, con 115 expedientes, seguida de Almería con 24 expedientes.

La memoria dedica un apartado especial a los delitos de violencia doméstica y de género que cometen los menores, con 1.059 causas en 2024, cifra que supone un leve repunte frente a los 1.012 de 2023.