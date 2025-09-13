Gripe aviar
Encuentran cuatro aves muertas en el parque de María Luisa solo unas horas después de su reapertura
El Ayuntamiento descarta volver a cerrar este espacio al completo, "ya que se han balizado las lagunas atendiendo al protocolo de la Junta de Andalucía"
Carlos Doncel
Del parque de María Luisa de Sevilla echaron el pasado jueves por la mañana a a todos los corredores, ciclistas, coches de caballos y turistas que andaban por el entorno. El Ayuntamiento hispalense había decretado su cierre preventivo por un brote de gripe aviar, así que había que desalojar cuanto antes. Sin embargo, solo unas horas después de su reapertura han vuelto a aparecer cuatro aves muertas en este entorno, según confirman fuentes municipales.
"El parque de María Luisa vuelve a abrir sus puertas tras la aplicación de todas las medidas del protocolo frente a la gripe aviar, supervisadas por la Junta de Andalucía", publicó este viernes por la tarde en redes el Consistorio. Este sábado por la mañana, solo unas horas más tarde, se han localizado "un pato, un palomo y dos crías de patos sin vida", según informan desde el Ayuntamiento.
Balizas en las zonas afectadas
Aunque, tal como corroboran estas mismas voces, este emblemático espacio, uno de los más visitados de Sevilla, no se volverá a cerrar por completo de momento. "El protocolo autonómico indica que pueden ser cierres parciales, por eso se ha procedido al balizado de las lagunas", aclaran fuentes municipales. Una medida con la que evitarían la clausura total de nuevo.
"Es un caso de sanidad animal, no humana, por lo que todo lo va a marcar el protocolo de las consejerías de Agricultura y Salud. Son ellos los que van a dictaminar si el parque está en condiciones para abrirlo", declaró la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, a El Correo de Andalucía el jueves. Al día siguiente, el viernes por la tarde, se procedió a abrir de nuevo las puertas del parque de María Luisa, donde este mismo sábado se han vuelto a localizar varios patos muertos.
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- Detenido un profesor en Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
- Moreno lanza su ley de vivienda con el objetivo de elevar la oferta, bajar precios y enfrentarse al 'intervencionismo' estatal
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
- Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- Juanma Moreno anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- El Ministerio convoca 1.992 plazas de medicina y enfermería para Andalucía