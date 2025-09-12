Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antes de final de año

Andalucía tendrá la primera ley de impulso a la producción ecológica

La norma, pionera en España, pasará para su aprobación por el Parlamento autonómico

Corte de un queso de producción ecológica. | EUROPA PRESS

Corte de un queso de producción ecológica. | EUROPA PRESS

EFE

Granada

Andalucía contará antes de que acabe el año con la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica en Andalucía (Lipesa), que está previsto que se apruebe en el Parlamento en unos meses, según anunció ayer el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. El consejero, que ha inaugurado en Orce (Granada) las jornadas de la 8ª Feria Ecológica del Altiplano, ha explicado que se trata de una norma pionera en España que refuerza la apuesta andaluza por la sostenibilidad y la calidad, con medidas destinadas a fomentar el consumo interno de alimentos certificados, especialmente a través de la contratación pública en comedores escolares, hospitales y centros sociosanitarios.

La nueva norma nace con el objetivo de alinear la oferta con la demanda, reforzar el liderazgo nacional de Andalucía en producción ecológica y abrir nuevas oportunidades para el campo andaluz.

La ley incluye también la creación de una Red Andaluza de Mercados Locales Ecológicos, la puesta en marcha de un Premio de Producción Ecológica de Andalucía, incentivos fiscales para explotaciones ganaderas y el refuerzo de la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Según el consejero, Andalucía ha destinado un 42% de lo que le corresponde del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España al paquete de ayudas agroambientales, incluidas las de producción ecológica, frente a una media nacional del 28 %. Andalucía lidera la producción ecológica en España, con más de 1,5 millones de hectáreas certificadas. n

