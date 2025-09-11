Nominaciones
Andalucía, finalista en dos premios por su promoción turística
La campaña de la Junta en Fitur y 'Andalusian Crush', nominadas a dos galardones especializados
Efe
Las acciones de promoción turística desarrolladas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior han sido distinguidas en las nominaciones de dos galardones especializados del sector, como son los Premios eventoplus 2025 y los Pangea Awards. El consejero, Arturo Bernal, ha subrayado en un comunicado que las nominaciones de estas acciones en galardones relevantes del sector consolidan a Andalucía como un destino líder en comunicación turística y en la gestión inteligente de los grandes eventos de la industria.
En el caso de los reconocimientos que concede eventoplus, grupo de medios especializado en el segmento de congresos y reuniones, sitúan a Andalucía como finalista en la categoría de 'Mejor feria', por la labor de promoción de la comunidad llevada a cabo en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.
Por otra parte, la agencia de viajes a medida Pangea The Travel Store ha nominado la campaña 'Andalusian Crush' en la categoría 'Mejor Campaña de Marketing Turístico' en los Pangea Awards 2025, valorando así la creatividad lanzada a finales de 2023 y desarrollada por la agencia Ogilvy.
