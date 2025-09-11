Un 29% más en un año
Andalucía da un salto adelante en el uso de las energías renovables
La comunidad supera los 16.000 MW en los últimos doce meses y avanza a buen ritmo
Efe
Andalucía avanza a buen ritmo en la implantación de energías renovables al sumar 3.607 megavatios (MW) en los últimos doce meses, lo que eleva su parque de generación de energía eléctrica renovable hasta los 16.111 MW a cierre de junio, lo que supone un 29% más que hace un año y se acerca al objetivo de alcanzar los 20.000 MW a cierre de 2026. De esta forma, eleva al 69% su potencia de generación eléctrica limpia y todo ello ha llevado aparejada una inversión de 3.625 millones y 10.800 empleos, según el balance energético del primer semestre que ha realizado este jueves el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en el Pleno del Parlamento.
El consejero ha subrayado que las energías limpias a precios competitivos suponen una gran oportunidad para atraer inversión industrial a Andalucía y, en este sentido, ha indicado que, de los 17.000 millones de inversión industrial captados en esta legislatura, más de 9.000 millones corresponden a proyectos vinculados a industria verde.
Según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, en el primer semestre de 2025 la potencia se ha incrementado en 1.640 MW, lo que supone más que duplicar los 700 MW instalados en el mismo periodo del año anterior. En la primera mitad del año se ha instalado más potencia renovable que la que se desplegó en los años 2022 o 2023 al completo, ha apostillado el consejero, que ha recordado el objetivo de alcanzar los 20.000 MW verdes instalados a cierre de 2026.
