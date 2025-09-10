El PSOE considera que "la ley andaluza de ciencia llega tarde y forzada por la iniciativa socialista"

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba y portavoz de Universidad y Ciencia del PSOE en la Cámara regional, Antonio Ruiz Sánchez, ha reaccionado al anuncio de Juanma Moreno del envío al Parlamento del anteproyecto de ley destinado a fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la región (Ley Activa) alegando que "la norma llega tarde y forzada por la iniciativa socialista".

Según ha dicho Ruiz, "el PSOE de Andalucía celebra que finalmente se remita al Parlamento esta ley, tan necesaria", después de que "el gobierno de Moreno y, en general, la derecha andaluza, no está ni ha estado nunca muy interesada en el avance de la ciencia en nuestra tierra". "De hecho, no llevaba esta ley en su programa electoral de 2022, ni tampoco el consejero de Universidad hizo referencia alguna a la ley en sus primeras intervenciones en el Parlamento", ha declarado.

"A raíz de esta dejadez y olvido, el PSOE presentó una Proposición no de Ley, registrada en julio de 2023, pidiendo una nueva ley y que aprobaron la mayoría de los grupos parlamentarios", ha recordado. No obstante, ha apuntado que "este anuncio podría tener un cariz más electoralista que fruto de una verdadera voluntad política de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en Andalucía". Como ejemplo, ha señalado que "en 2023 la comunidad invirtió el 1,14% de su PIB en I+D, muy por debajo de la media nacional del 1,49%".

El PSOE, vigilante

"Estaremos vigilantes para que la nueva ley vaya en consonancia con la Ley de Ciencia de España, liderada por la ministra Morant, que supuso un paso valiente y necesario para fortalecer el sistema de I+D+i y dignificar la carrera investigadora en nuestro país, y que fue aprobada sin ningún voto en contra", ha agregado.

Ruiz ha advertido, además, de que "los antecedentes de la norma no son halagüeños, ya que aportaciones preceptivas al anteproyecto critican sin ambages los planes del gobierno de Moreno de integrar la Agencia de Calidad Universitaria (Accua) en un organismo superior que, de facto, desdibujaría su autonomía al suprimir su personalidad jurídica".

Además, ha indicado que "el documento advierte de que ese diseño representaría un retroceso en autonomía institucional y en reputación internacional para el sistema universitario andaluz". "María Jesús Montero nos ha pedido que demos la batalla en el Parlamento", ha señalado, para apuntar que "se trata de una ley esencial para el futuro de nuestra tierra".

"Andalucía, pese a la propaganda institucional de Moreno Bonilla, sigue invirtiendo menos en I+D+i en proporción a su economía y aporta menos de lo que le correspondería por su peso en el PIB nacional", ha manifestado.