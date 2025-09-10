El Parlamento de Andalucía guarda un minuto de silencio por el "horror de Gaza", pero incluye a Israel

"Gaza, Israel y Oriente Medio", estas son los territorios por las que el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha pedido a los diputados de la Cámara que guardaran silencio. Además, el dirigente popular, que no ha mencionado el "genocidio de Gaza" como pedían los partidos de izquierda, ha mencionado también a las dos víctimas de violencia de género asesinadas desde el último pleno y el expresidente del Parlamento, José Antonio Marín Rite.

Todos los grupos se han levantado como muestra de respeto en el minuto de silencio, pero entre los representantes de la izquierda ha habido pañuelos palestinos, camisetas con la bandera estampada y pines con rojos, verdes y negros. De hecho, han sido Por Andalucía, Adelante Andalucía y el PSOE-A quienes han pedido a la Mesa de la Cámara que se guardara un minuto de silencio por "el genocidio retransmitido en directo" que atraviesa Gaza desde octubre de 2023.

"Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y el resto de Oriente Medio. Recordamos a las miles de víctimas inocentes asesinadas en este conflicto armado", ha leído Aguirre. Sus palabras se han recibido entre negaciones y "vaya" por parte del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García y otros miembros de la izquierda. "No podemos estar más en desacuerdo", ha denunciado la andalucista Begoña Iza que ha mostrado la "indignación y vergüenza" de su grupo por la "falta de respeto" que, en sus palabras, se ha vivido al no mencionar el "genocidio organizado por el Estado sionista de Israel".

Dos minutos de silencio

Antes, Por Andalucía había denunciado en la rueda de prensa semanal que tiene lugar cada miércoles en el Parlamento que Aguirre no había aceptado este minuto de silencio, denuncia a la que se han sumado los socialistas. Así, la líder de Izquierda Unida, Inma Nieto, manifestaba la voluntad de su grupo de tener "un minuto de silencio a las puertas del pleno del Parlamento minutos antes de que comience la sesión", propuesta a la que se han sumado también el resto de formaciones de la izquierda.

Este anuncio ha "sorprendido" en los pasillos del PP en la Cámara autonómica. Fuentes del grupo han asegurado que se pudieron en contacto con el presidente del Parlamento para comprobar si esto era cierto. "Es mentira que el presidente del Parlamento se haya negado a nada", ha asegurado el portavoz de los populares, Toni Martín, que ha señalado que "la intención que tenía es que haya un minuto de silencio por las cosas que tiene que haber un minuto de silencio".

Los minutos de silencio se realizan a propuesta del presidente del Parlamento, sin embargo, durante la anterior Junta de Portavoces, Nieto manifestó la voluntad de su grupo de hacer uno por "el genocidio de Gaza" y pedía al resto de grupos que se sumaran para hacerlo al inicio del pleno. Sin embargo, fuentes populares explican que la iniciativa proponía guardar un minuto de silencio en cada acto que se celebrara en la sede hasta el fin del conflicto, algo en lo que no coinciden desde el partido del Gobierno.

Fuentes de Por Andalucía consultadas por El Correo de Andalucía explican que los tres partidos de la izquierda han decidido encontrarse antes del comienzo del pleno después de haberle preguntado al presidente de la Cámara si aceptaba la propuesta y no haber obtenido una respuesta por su parte. "Mejor dos que ninguno", sostienen.

En este marco, desde el PSOE han anunciado que retomarán una propuesta de declaración institucional que presentaron en julios "sobre la situación de Gaza". Además, la portavoz del grupo, Ángeles Férriz ha denunciado la "insensibilidad" que, en el anterior periodo de sesiones, mostró, en su opinión, el presidente del PP de Jaén, Eric Domínguez, al "subir a la tribuna del Parlamento a negar el genocidio".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha estado presente durante el inicio del pleno. "Nos gustaría que Moreno nos explicara si piensa como Almeida", ha señalado también la portavoz de Adelante Andalucía, Begoña Iza, en su rueda de prensa al mostrar su "sorpresa" por el "silencio" del PP ante lo que ocurre en las bases de Morón y Rota.