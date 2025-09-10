Muere un hombre en Sevilla que quedó tetrapléjico tras contagiarse del virus del Nilo

Un vecino de 66 años de la localidad sevillana de Gelves ha fallecido este martes en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, donde ingresó el 24 de agosto de 2024 tras ser picado por un mosquito que le transmitió el virus del Nilo y lo dejó tetrapléjico.

Su esposa ha concretado que desde hace un año ha ingresado cuatro veces en el hospital, hasta su fallecimiento anoche, y que tenía "el cáncer controlado, y era completamente autónomo".

Según ha explicado a EFE su esposa y se refleja en los informes médicos, el hombre acudió a Urgencias del hospital Virgen del Rocío el 22 de agosto del año pasado, "con fiebre y malestar general", y le realizaron una radiografía y una analítica, indicando la doctora que le atendió que tenía "picos de infección no graves", con lo que fue derivado a alta domiciliaria.

Pocas horas después acudieron de nuevo al mismo hospital, donde "otra médica dijo que no le haría pruebas, porque hacía pocas horas que le habían hecho la analítica y la placa y no habría cambios", pero la mujer advirtió a la facultativa de que en la traqueotomía -estaba operado de cáncer de garganta- había sangre, que una prueba posterior determinó que podría proceder de los pulmones.

En ese momento tenía fiebre de 39,5 grados, y "a petición del paciente", como se refleja en el informe, la doctora accedió a suministrarle paracetamol y enviarlo de nuevo a su casa, en un momento en que comenzaba a tener menos movilidad en las piernas.

Horas después pidieron de nuevo una ambulancia para volver a Urgencias, "y ya estaba rígido, no había forma de moverlo y el propio conductor de la ambulancia decía que no entendía cómo le habían dado el alta".

Al llegar al hospital le atendió otra médica distinta a las anteriores, que decidió hacerle un TAC urgente, pero antes de hacerle la prueba llamaron a la esposa para decirle que le harían una distinta, con contrastes, "y en ese momento, mi marido pasó de saturar oxígeno en sangre de 99 a 70 y luego a 51, y se lo llevaron a realizarle maniobras urgentes de reanimación", de donde pasó directamente a la UCI "ya sin movilidad en las piernas".

En la UCI estuvo ingresado 32 días, hasta que pasó a planta, e inicialmente recibió informe de alta para el 7 de noviembre pasado, pero fue revertido y finalmente se fue del hospital el 25 de noviembre, tres meses después de ingresar.

El informe de alta cita que sufría "parálisis flácida con tetraplejia y parálisis facial bilateral", con dependencia 24 horas de ventilación mecánica "tras infección por virus del Nilo", y permanecer "en UCI con múltiples complicaciones, principalmente infecciones respiratorias de repetición e imposibilidad para destete -hacer que el paciente despierte consciente y respirando espontáneamente poco a poco-".